TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が5日までに、公式X（旧ツイッター）で、牧場を訪れるファンに向け注意喚起を行った。

公式Xでは「皆さまへのお願い」と題し「ロイヤルファミリーをみてとってもかわいいお馬さんに実際にふれあいたくなった皆さま！ そんな皆さまにお願いです 実際に牧場を訪れる際は必ずルールを守るようお願い申し上げます」と呼びかけた。

続けて「ルールは各牧場によって異なります。それぞれの牧場に確認した上でのご見学をお願いします（見学をしていらっしゃらない牧場も多くございます）」とし、「また、牧場内への無断立ち入り等は固くご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と投稿した。

同作は競馬の世界を舞台に夢を追い続ける大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こす、人々と競走馬の20年にわたるストーリーが描かれる。JRAが全面協力し、競馬場やトレーニングセンターなどでも撮影が行われた。妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、黒木瞳、沢村一樹など豪華な出演陣、玉置浩二が主題歌を歌うことでも大きな話題となっている。