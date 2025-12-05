ＴＢＳの良原安美アナウンサー（３０）が５日、自身のインスタグラムを更新。年内の放送をもってすべての番組を卒業し、来年１月で退社することを発表した。

良原アナは「年内のオンエアをもって全ての番組を卒業し、２０２６年１月、ＴＢＳテレビを退社します」と報告。退社について「自らのキャリアと向き合い、新たな挑戦に向けた前向きな決断です」と明かした。

立教大学時代は「ミス立教大学」に選出。「ＮＥＷＳ ＺＥＲＯ」（日本テレビ系）でお天気キャスターを務めたり、漫画誌の表紙グラビアを飾った。大学卒業後、２０１８年４月、ＴＢＳにアナウンサーとして入社。「Ｎスタ」「サンデー・ジャポン」など人気番組に出演。現在は「ひるおび」の情報プレゼンター、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」を担当している。

良原アナは自身のインスタに投稿した文章で、キャリアを振り返り「大学生の頃、用事もないのに赤坂駅で降りて、赤坂サカスから大きな社屋を見上げては、ＴＢＳで働くことを夢見ていました。アナウンサーを目指すきっかけをくれたＴＢＳで育てていただき、本当に幸せな８年間でした」と回顧。「たくさんの思い出があります。ひとりでは何もできないことを教えてもらいました。多くの素晴らしい出会いがありました。つよく、頑丈に育ててもらいました。これまでもこれからも、大好きな場所です」と伝えた。

最後に「残りの期間、感謝の気持ちを噛み締めながら業務を務めたいと思います。最後まで、そして、これからも宜しくお願いいたします」と締めた。