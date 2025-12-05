『スパイダーマン』シリーズ初の実写ドラマ、ニコラス・ケイジ主演「スパイダー・ノワール（原題：Spider-Noir）」の本国版ポスタービジュアルが公開された。

本作は1930年代を舞台に、老いて運に見放された私立探偵が、ニューヨークの街で唯一無二のスーパーヒーローとして生きてきた過去と向き合う物語。2026年にモノクロ版とカラー版の2バージョンで配信予定で、ポスタービジュアルも2パターン用意されている。

公開されたビジュアルには、ケイジ演じるベン・ライリーの探偵事務所のドアと、クモの巣からぶら下がっているクモ、そしてガラスの向こう側にスパイダーマン・ノワール／ベン・ライリーのシルエットがデザインされている。『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズでもおなじみのハットに、白い目がぎらりと光っている。

スパイダーマン・ノワール／ベン・ライリー役で、アニメ映画『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズからニコラス・ケイジが続投。そのほか『レヴェナント：蘇えりし者』（2015）のルーカス・ハース、『ハリー・ポッター』シリーズや『イニシェリン島の精霊』（2022）などのブレンダン・グリーソン、『罪人たち』（2025）のリー・ジュン・リーらが出演する。

ショーランナー・製作総指揮は、「パニッシャー」（2017-2019）のスティーブ・ライトフット、『ザ・ロストシティ』（2022）『モータルコンバット』（2021）のオーレン・ウジエル。製作総指揮には、『スパイダーバース』のフィル・ロード＆クリス・ミラーやソニーズ・スパイダーマン・ユニバース作品を手がけてきたエイミー・パスカル、『エノーラ・ホームズ』シリーズのハリー・ブラッドビア。ブラッドビアは第1・2話の監督も兼任する。

「スパイダー・ノワール（原題：Spider-Noir）」は2026年、本国アメリカではMGM+にて配信予定。それ以外の240の国と地域ではでの配信となる。