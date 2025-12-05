¡Ö»³ËÜÍ³¿¤Î£×£Â£Ã·ç¾ì·èÄê¡ªÂç¥°¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È´Ú¹ñÊóÆ»¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎàÆñ¿§È¯¸Àá´î¤Ö
¡¡ÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤ËÆüËÜ¤Î»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î½Ð¾ì¤Î²ÄÈÝ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬£µÆü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏ¯´õ¤¬£×£Â£Ã¤ÇÅê¤²¤¿¤é¶Ã¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸Î¾ãÌÀ¤±¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÂÎºî¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÇÁá´ü¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡¤Þ¤¿»³ËÜ¤Ë¤â¡ÖÍ³¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¡££²Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ë¤ÇµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²þ¤á¤Æ¡ÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î£×£Â£Ã¤Ø¤Î»×¤¤¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤»öÂÖ¤À¤±¤ËÇº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¿§¤á¤Î©¤Ä¤Î¤¬¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ú¹ñ¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë£²¿Í¤ÎÉÔ»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï¡ÖÂç¥°¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¡ª¡¡ÆüËÜ¤Î²øÊª¤Î»³ËÜ¤¬£×£Â£Ã·ç¾ì·èÄê¤À¡£ÂçÃ«¤âÂÇ¼Ô¤À¤±¡£¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢Á´°÷¤ò£×£Â£Ã¤Ë½Ð¤·¤ÆÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤ì¤ÐÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Ï¤Þ¤º°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¡×¤ÈÁá¤¯¤âàÏ¯Êóá¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£