藤井直樹、自炊料理並んだ食卓公開「健康的で美味しそう」「見せてくれて嬉しい」とファン感動
【モデルプレス＝2025/12/05】藤井直樹が12月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。手料理が並んだ食卓を公開し、反響が寄せられている。
【写真】STARTO所属イケメン「理想の食事」と話題の自炊メニュー
藤井は「肉じゃが美味しかったあああ」とつづり、肉じゃが、白米、味噌汁の手料理を披露。投稿の写真にはそれぞれの料理にコメントが付け加えられており、肉じゃがには「作り置きの肉じゃが」、味噌汁には「味薄めなお味噌汁」と書かれている。
この投稿にファンからは「理想の食事」「自炊してて偉すぎ」「健康的で美味しそう」「美味しそう」「見せてくれて嬉しい」「まさか手料理が見れる日がくるなんて」「お家綺麗そう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
肉じゃが美味しかったあああ#藤井直樹#藤井ちゃん pic.twitter.com/18ai45czIC— 藤井直樹 Fujii Naoki (@fujiichan2000) December 4, 2025
