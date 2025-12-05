大沢あかね＆藤本美貴、10年前の2ショットが話題「昔からずっと可愛い」「変わらない美しさ」
【モデルプレス＝2025/12/05】タレントの大沢あかねが12月5日までに、自身のInstagramを更新。タレントの藤本美貴との10年前の2ショットを公開した。
【写真】劇団ひとりの40歳妻「昔からずっと可愛い」元モー娘。との10年前ショット
大沢は「昔のアルバムを見ていたら、10年前くらいにミキティと撮った写真が出てきました」とコメントし、顔を寄せ合い2人がカメラに向かってピースをしている10年前の藤本との2ショットを公開。2人でスマートフォンの画面をのぞき込んでいる現在の姿も投稿し「この写真を見ながらミキティに、私が『私たちも歳とっちゃったね〜』と言うとミキティが『まだまだうちら、可愛いじゃん』とちゃめっけたっぷりに笑ってくれる そんなあなたがだいすきです」と藤本とのやりとりを綴った。
この投稿に、ファンからは「昔からずっと可愛い」「いい歳の重ね方してる」「ずっと仲良しで素敵」「今も昔も美しい」「変わらない美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
