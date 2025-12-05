庄司浩平、ベストから見える“鍛え抜かれた腕”のギャップが話題「目の保養」「上腕二頭筋かっこいい」
【モデルプレス＝2025/12/05】俳優の庄司浩平が12月3日、自身のInstagramを更新。上裸にベストを着た写真を公開し、話題となっている。
【写真】26歳話題のBL俳優、斬新ファーベストからのぞく驚きの肉体美
庄司は、頭に本を3冊乗せ、上裸にプードルファーをあしらったベストを着用した写真を投稿。ベストからは鍛えられた腕が伸びている。
この投稿には「上腕二頭筋かっこいい」「表情とのギャップにやられる」「難しい着こなしもサラリとしてる」「目の保養」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
