庄司浩平（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/05】俳優の庄司浩平が12月3日、自身のInstagramを更新。上裸にベストを着た写真を公開し、話題となっている。

【写真】26歳話題のBL俳優、斬新ファーベストからのぞく驚きの肉体美

◆庄司浩平、ベストから見える肉体美


庄司は、頭に本を3冊乗せ、上裸にプードルファーをあしらったベストを着用した写真を投稿。ベストからは鍛えられた腕が伸びている。

◆庄司浩平の投稿に反響


この投稿には「上腕二頭筋かっこいい」「表情とのギャップにやられる」「難しい着こなしもサラリとしてる」「目の保養」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】