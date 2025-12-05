木南晴夏、第2子出産発表 夫は玉木宏
【モデルプレス＝2025/12/05】女優の木南晴夏（40）が第2子を出産したことを、12月5日、所属事務所を通じて発表した。
木南の所属事務所は「弊社所属の俳優 木南晴夏ですが、第二子を出産いたしました。生活が落ち着いてきたこともあり、この場をお借りしてご報告させていただきます」と発表。「なお、本日が子供の誕生日ではありません。誕生日、性別等はプライバシーもあるため お伝え出来ないことをご容赦ください」と伝えた。
なお、木南は2026年、ウエンツ瑛士、柿澤勇人との3人で結成された「カキンツハルカ」のライブを控え、ムロツヨシ主演のドラマ「うちの弁護士はまたしても手がかかる」（フジテレビ／2026年1月4日放送）にも出演する。「母として、そして俳優としての木南晴夏の応援の程、今後ともよろしくお願い申し上げます」とファンに向けメッセージを伝えている。木南は2018年6月、俳優の玉木宏と結婚。2020年8月に第1子の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
