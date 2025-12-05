【解体パズルLite えび天パズル】 12月上旬 発売 価格：1,628円

メガハウスは、食品モチーフの立体パズル「解体パズルLite」シリーズ第12弾「解体パズルLite えび天パズル」を12月上旬に発売する。価格は1,628円。

「解体パズルLite」は本物そっくりなリアルな造形にこだわった、遊びながら頭を使い、集めても楽しめる立体パズルシリーズ。「解体パズルLite えび天パズル」では、衣のサクサク感や、えびのプリプリ感が造形と彩色によって、完成度高く再現されている。

「解体パズルLite えび天パズル」

遊び方

サクサクの衣パーツ12個、えびパーツ4個を正しく組み合わせてえび天を2本完成させる。パズルを楽しんだ後は付属の皿シートの上にのせて、飾ることもできる。難易度は★（難易度は★1個～3個まで）。

また、別売りの「解体パズルLite おにぎりパズル」と組み合わせると、人気のメニュー“天むす”を作ることもできる。

商品概要

セット内容：衣パーツ･･･12個、えびパーツ･･･4個、皿シート･･1枚

商品サイズ：70×35×65mm（幅×奥行×高さ）

発売日：12月上旬

価格：1,628円

