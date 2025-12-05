「解体パズルLite」シリーズよりサクサク衣を組み立てる「えび天パズル」が12月上旬発売！
【解体パズルLite えび天パズル】 12月上旬 発売 価格：1,628円
セット内容：衣パーツ･･･12個、えびパーツ･･･4個、皿シート･･1枚
Copyright 2005-2025 MegaHouse Corporation. All rights reserved.
メガハウスは、食品モチーフの立体パズル「解体パズルLite」シリーズ第12弾「解体パズルLite えび天パズル」を12月上旬に発売する。価格は1,628円。
「解体パズルLite」は本物そっくりなリアルな造形にこだわった、遊びながら頭を使い、集めても楽しめる立体パズルシリーズ。「解体パズルLite えび天パズル」では、衣のサクサク感や、えびのプリプリ感が造形と彩色によって、完成度高く再現されている。
「解体パズルLite えび天パズル」
遊び方
サクサクの衣パーツ12個、えびパーツ4個を正しく組み合わせてえび天を2本完成させる。パズルを楽しんだ後は付属の皿シートの上にのせて、飾ることもできる。難易度は★（難易度は★1個～3個まで）。
また、別売りの「解体パズルLite おにぎりパズル」と組み合わせると、人気のメニュー“天むす”を作ることもできる。
商品概要
セット内容：衣パーツ･･･12個、えびパーツ･･･4個、皿シート･･1枚
商品サイズ：70×35×65mm（幅×奥行×高さ）
発売日：12月上旬
価格：1,628円
Copyright 2005-2025 MegaHouse Corporation. All rights reserved.
All other products are trademarks or registed of their respective owners.
※画像は実際とは異なる場合がございます。