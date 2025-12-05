【55周年ファン感謝祭 TOMICA OWNERS MEETING】 開催日時： 12月5日10時～19時 12月6日10時～19時 12月7日10時～16時30分 会場：AKIBA_SQUARE（AKIHABARA UDX2F） 入場チケット：入場無料・日時指定制

タカラトミーは、12月5日より開催されているイベント「55周年ファン感謝祭 TOMICA OWNERS MEETING」にて「GR GT」、「GR GT3」のトミカ商品化を発表した。

「GR GT」、「GR GT3」はTOYOTA GAZOO Racingの新型車。

GR GTは「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を深化させ、“公道を走るレーシングカー”として開発されたフラッグシップスポーツカー。GR GT3は、レースで勝ちたいと願うすべてのカスタマーに向けのGR GTベースのFIA GT3規格のレーシングカーとなっている。

会場ではサンプルの展示を実施している。

12月5日(金)、TOYOTA GAZOO Racingが新型車GR GT、GR GT3を発表！

そして、タカラトミーからも「５５周年ファン感謝祭 TOMICA OWNERS MEETING」にてGR GT、GR GT3のトミカ商品化を発表しました！

トミカの詳細は今後の続報をお待ちください！ pic.twitter.com/eqqBMiWaBl - タカラトミー (@takaratomytoys) December 5, 2025

(C) TOMY