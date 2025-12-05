TWS、済州島旅行で“涙”の本音トーク！強まる結束にファン感動「一生一緒にいたい」

TWSが、済州島旅行を通じてさらに深まった絆を見せた。

TWSは12月4日、公式YouTubeチャンネルおよびグローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて『TWS TOURS in JEJU | EP.4』を公開した。

公開された動画は、メンバー6人の済州島旅行を追ったオリジナルコンテンツで、旅行の最後の夜に心温まる話を交わすTWSの姿が収められており、視聴者に深い感動を与えた。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

メンバーたちは屋外にレジャーシートを広げ、「焚き火タイム（＝TWSだけの本音トーク）」を実施した。シンユが「僕たちはお互いの隙間をお互いが埋めてくれる」と語ると、ヨンジェも「一緒に過ごす時間が積み重なるほど、僕たちの曲『hey! hey!』の“互いの空白をそのままにして”という歌詞により共感できる」と話した。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

その後は、メンバー同士への真っ直ぐな褒め言葉が続いた。「（メンバーは）輝く存在。一緒に踊るとき、とても幸せ」（ジフン）、「友達であり、ものすごい刺激をくれる存在」（ヨンジェ）、「天から授かったご縁。一生一緒にいたい」（ギョンミン）、「あなたは僕の夢」（シンユ）、「耐えてくれてありがとう」（ドフン）、「一緒にいれば心配ない」（ハンジン）など、互いへの深い愛情を言葉にしながら、涙ぐむ場面もあった。最後にTWSは「1年後の自分たちに向けた手紙」を書き、温かな雰囲気のまま旅を終えた。

なお、TWSは、年末の大型イベントに続々出演する予定だ。12月6日に「10th Asia Artist Awards 2025（AAA）」、14日に「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」、27日には「COUNTDOWN JAPAN 25/26」への出演が決まっている。

また、来年はさらにグローバル活動を加速させる。TWSは1月10日に台北で開催される「第40回ゴールデンディスクアワード」に出席し、続いて24日・25日にマカオ、31日に台湾・高雄で中華圏ツアー『TWS TOUR '24/7：WITH：US' IN MACAU & KAOHSIUNG』を開催する。デビュー後初となる中華圏での単独公演は、発売と同時に全席完売を記録し、熱い人気を証明した。

（記事提供＝OSEN）