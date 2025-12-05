「真ゲッターロボ 世界最後の日」のブラックゲッター、ゲッター1がリボルテック アメイジング・ヤマグチで立体化近日予約開始
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ブラックゲッター OVA Ver.】 【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ゲッター1 OVA Ver.】 近日予約開始
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ブラックゲッター OVA Ver.」と「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ゲッター1 OVA Ver.」の近日予約受付を開始する。
本商品はOVA「真ゲッターロボ 世界最後の日」に登場する「ブラックゲッター」と「ゲッター1」をアクションフィギュア化したもの。
「ブラックゲッター」は劇中の黒を基調としたカラーリングに口元のマスク、手のスパイクなどが再現されている。
「ゲッター1」は劇中冒頭での活躍を彷彿とさせる画像が公開され、両手に武器を持った姿が確認できる。
【新製品情報📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) December 5, 2025
詳細は続報をお楽しみに❗#海洋堂 pic.twitter.com/BGiJnmCvGy
【新製品情報📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) December 5, 2025
詳細は続報をお楽しみに❗#海洋堂 pic.twitter.com/VnAcILfjLd
(C)1998 GO NAGAI-KEN HIKAWA/DYNAMIC-BANDAIVISUAL-MARUBENI-AYERS