【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ブラックゲッター OVA Ver.】 【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ゲッター1 OVA Ver.】 近日予約開始

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ブラックゲッター OVA Ver.」と「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ゲッター1 OVA Ver.」の近日予約受付を開始する。

本商品はOVA「真ゲッターロボ 世界最後の日」に登場する「ブラックゲッター」と「ゲッター1」をアクションフィギュア化したもの。

「ブラックゲッター」は劇中の黒を基調としたカラーリングに口元のマスク、手のスパイクなどが再現されている。

「ゲッター1」は劇中冒頭での活躍を彷彿とさせる画像が公開され、両手に武器を持った姿が確認できる。

(C)1998 GO NAGAI-KEN HIKAWA/DYNAMIC-BANDAIVISUAL-MARUBENI-AYERS