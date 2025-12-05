11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

あっという間にもう12月になってしまいましたね。

街中がどんどんクリスマスムードに染まって煌びやかになっているのを見て、イルミネーションって素敵だなぁと、クリスマスって綺麗と可愛いが混在していて凄いなぁと思う日々です。

現在、東京ディズニーリゾートでも”ディズニー・クリスマス”が開催中で、パーク内は本当に可愛さと美しさでいっぱいです。

ツリーやイルミネーションがクリスマスの醍醐味かもしれませんが、やっぱりフードにも惹かれちゃいますよね。

ということで今回は、現在開催中のイベント”ディズニー・クリスマス”のスペシャルな限定フードたちを紹介していきたいと思います！

まずは、東京ディズニーランドのクリッターカントリーにあるレストラン｢グランマ・サラのキッチン｣で頂けるスペシャルセット。

こちらは、オムライスとエビフライ エビトマトクリームソース、ピーカンナッツのケーキ、ソフトドリンクがセットになっているメニューです。

大きなエビフライが嬉しいオムライスは、ソースの赤と野菜の緑で、見た目からもクリスマスを感じることができます。

このソースがとても美味しくて、しっかりとエビの味もするし、小さなエビもいてくれるのでより一層口の中に海鮮の風味が広がります。

エビフライはサクサクぷりぷりで安定のおいしさ。

ピーカンナッツのケーキは、しっとりした少し甘めの生地と甘さが少ない生クリームの相性がばっちり。

オムライスもケーキもボリューム満点なので、大人のみなさんもお腹いっぱい大満足になるメニューです！

続いて、東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにあるデリカテッセン｢ニューヨーク・デリ｣で頂けるスペシャルセット。

こちらは、スペシャルサンド（ローストビーフ、トリュフ風味のマッシュポテト、チーズ）、フレンチフライポテト、ソフトドリンクがセットになっているメニューです。

スペシャルサンドは、想像以上にローストビーフがたっぷり入っていたのが嬉しい！とお肉好きの私は思ったのですが、それ以上に感動したのはマッシュポテト。

トリュフの風味をしっかりと感じられる滑らかで温かいマッシュポテトが本当に美味しかったです！

ローストビーフとトリュフ風味のマッシュポテトというクリスマスのご馳走ぽいものを手軽にサンドウィッチで食べることができるのはとても良いですよね。

あと、包み紙がとっても可愛いので注目してみてください！

こちらは、同じくニューヨーク・デリで頂けるスペシャルカクテル（スパークリングワイン＆フルーツ）

イチゴやマンゴー、キウイなどのダイスカットされたフルーツがごろごろ入っている色鮮やかなワインカクテルです。

甘さ控えめで、あまりアルコールは感じられず、フルーツの酸味を感じられてごくごく飲めてしまいました。

両パークで頂ける”ストロベリーケーキカップ”には、リルリンリンが描かれたとても可愛いスーベニアカップを付けることができます。

このスイーツは、ショートケーキがイメージされていて、見た目がとても華やか！

全体的に甘いのですが、イチゴのソースの酸味がとてもいい役割をしていました。

一番下にはこってりしたムースのようなものがいたり、スポンジが入っていたり、小さな果肉もいたり、小ぶりでありながらも食べ応えは抜群です。

お家でもパーク気分を味わえる”東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション”からもクリスマス限定商品が登場中！

アソーテッド・ミニケーキは、リルリンリンやクリスマスらしいプレゼントボックスをイメージした9個のミニケーキがとてもキュート！

リルリンリンやクリスマスツリー、オーナメントなどのデザインのピックも付いてきて、自分で好きなようにデコレーションができるので、食べる前の楽しみもあるのが嬉しいですね！

今回、私はこの中からミッキーシェイプが可愛いストロベリームースとカスタードのタルトを試食させていただきました。

甘すぎない硬めのムースの中は、イチゴのつぶつぶまで感じられるくらいイチゴが凝縮されていました。

ぱくっと食べやすい大きさなのであっという間に9個食べられちゃいそうだし、なによりも味のクオリティーが冷凍とは思えないほど美味しくて感動。

ぜひ、パーク内でもお家でもディズニー・クリスマスを味覚からも楽しんでみてはいかがでしょうか？？

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイ＆イラスト：ジンボウサトシ

