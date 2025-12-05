【PAGEBOY×セサミストリート】ホリデーコレクションでクールに楽しむ！
「PAGEBOY（ページボーイ）」が、世界中で愛されているセサミストリートとコラボレーションしたホリデーコレクションを2025年12月4日（木）より発売！セサミストリートらしいポップなデザインを取り入れ、PAGEBOYらしいクールでモードなスタイルに仕上がっています。新作ニットや雑貨アイテムは、ギフトにもぴったり。自分用にも、大切な人への贈り物にも最適なアイテムが揃っています。
クール＆ポップなデザインが魅力！『セサミストリート』ニット
【セサミストリート】ニットプルオーバー
今回のホリデーコレクションで注目なのは、セサミストリートの人気キャラクターが描かれたニットプルオーバー。
ブラウン、ブラック、オフホワイトの3色展開で、どれもコーディネートしやすいカラーです。
ゆったりとしたフリーサイズでリラックス感のある着心地を楽しめ、セサミストリートの愛らしいキャラクターたちがシンプルなデザインにポップさをプラス。
カジュアルにもドレッシーにも着こなせる万能アイテムです。価格：7,990円（税込）。
ホリデーギフトにもぴったり！セサミストリートの雑貨アイテム
【セサミストリート】ポーチ
【セサミストリート】ルームシューズ
【セサミストリート】イヤリング
PAGEBOY×セサミストリートのホリデーコレクションには、ニットだけでなく、日常使いにぴったりな雑貨も登場！
ポーチやルームシューズ、イヤリングなど、キャラクターカラーが鮮やかなアイテムが揃っています。ポーチはレッド、ブルー、イエローの3色展開で、使いやすいサイズ感。
ルームシューズも同様にカラーが豊富で、寒い季節にぴったりなアイテムです。
セサミストリートらしいキュートさと、PAGEBOYらしいクールさを兼ね備えたアイテムは、ホリデーシーズンのギフトにも最適です。
価格：ポーチ2,990円（税込）、ルームシューズ3,990円（税込）、イヤリング1,980円（税込）。
セサミストリートファン必見！ポップなデザインで楽しいホリデー
セサミストリートのキャラクターたちがデザインされたアイテムは、見ているだけで笑顔になれること間違いなし！
エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードなどの愛されキャラクターが登場し、ホリデーシーズンをより楽しく盛り上げます。
これらのアイテムは、家でリラックスする時間をより特別なものにしてくれるだけでなく、大切な人へのギフトとしてもぴったり。
セサミストリートの愛らしいキャラクターと、PAGEBOYらしいモードなデザインが絶妙に調和したコレクションをお楽しみください。
Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. © 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.
ホリデーシーズンにぴったりなセサミストリート×PAGEBOYのアイテム
PAGEBOYとセサミストリートのコラボレーションによるホリデーコレクションは、クールでポップなデザインが魅力のアイテムが勢ぞろい！
キャラクターが描かれたニットや、使い勝手の良い雑貨類は、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。
セサミストリートのキャラクターたちと一緒に、楽しくホリデーシーズンを過ごしてみてはいかがでしょうか？お見逃しなく！