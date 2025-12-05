◇NBA レイカーズ123ー120ラプターズ（2025年12月4日 スコシアバンク・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が4日（日本時間5日）の敵地ラプターズ戦で先発出場。劇的勝利に導くブザービーター3Pシュートを決めるなど12得点をマークした。敵地3連戦で白星発進を決めた。

「正直なところ自分もよくわからない。でもすごかったよ」

試合直後の八村が笑顔を見せた。

最終Qに劇的なドラマが待っていた。120ー120の残り数秒に左コーナーでレブロン・ジェームズからのパスを受けて放った3Pシュートを決めきった。ブザービーター3Pシュートでチームを勝利に導いた。試合後は喜びを爆発させて、チームメートたちに祝福された。

「自分は決勝点を決めたことはなかったけどすごかった」と明かした。

劇的勝利の裏にはチームの“大黒柱”の助言があったという。この日、不調だったレブロン・ジェームズは勝利直前に「俺がカバーする、連れて行くから」と仲間のために動くことを誓っていたという。「レブロンはボールをトップに持っていく。彼はプルアップシュートもできたし、ドライブにいくこともできたと思う。だけどあのポジションでボールが自分のところに来ると分かっていた。だから準備していました」と“師匠”でもあるレブロンに感謝した。

そして決勝シュートはイメージ通りの一発だったと告白した。「ただ想像するしかないんだ。それが全てだよ」と説明した。