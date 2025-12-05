日本初の長編アニメ『鉄腕アトム』が令和のテレビに帰還中！ラインナップには『ジョー』『キン肉マン』そして『花嫁衣裳は誰が着る』！？注目の放送局は…
あの「アトム」が帰ってきた！
埼玉県を放送対象地域とする『テレ玉（地デジ3ch）』。
【写真】 市内に手塚プロダクションのスタジオを構える埼玉県新座市。アトムを「特別住民」に認定しています
2025年11月1日（土）夕方6時30分より、日本初の長編テレビアニメシリーズ『鉄腕アトム』の放送をスタートしています。
1963年に制作・放送された本作は、日本のTVアニメの礎を築いた歴史的作品。十万馬力のロボット少年・アトムが未来の世界を舞台に大活躍する物語は、当時の子どもたちを夢中にさせました。
今回の再放送は、60年前に画面越しでアトムを見ていた世代はもちろん、現代のアニメファンや令和の子どもたちにも、“テレビで出会うアトム体験”を楽しんでもらうための試みとのこと。
放送終了後はTVerでの配信も予定されています。
「鉄腕アトム」と埼玉県の意外な関係
実はアトムの“故郷”のひとつは埼玉県新座市。
市内にはアニメ制作を担う手塚プロダクション（塚は正しくは旧字のつか）のスタジオがあり、2003年4月7日（作中でのアトムの誕生日）には、アトムを「特別住民」として認定したことでも話題となりました。
JR新座駅の発車メロディにテーマソングが採用され、「アトム通貨」が地域通貨として発行されるなど、“アトムのまち”として親しまれています。
●視聴者イラスト募集！ 番組内で紹介される可能性も
また同番組では、アトムやウラン、お茶の水博士など、番組キャラクターのイラストを募集中。応募作品は放送や公式HPで紹介予定です。応募詳細は下記特設サイトを確認ください。
https://www.teletama.jp/showa100
「昭和100年」企画として、名作アニメ＆ドラマ続々放送
さらにテレ玉では“昭和100年”にちなみ、『あしたのジョー』『キン肉マン』『仮面ライダー』など、昭和を彩った人気作を多数放送中！懐かしい名作との再会、そして新たな世代の視聴体験を提供しています。
（C）手塚プロダクション
＜アニメ＞
キャプテン（火）18:00〜18:30
あしたのジョー（金）18:30〜19:00
鉄腕アトム（土）18:30〜19:00
機動戦士Zガンダム（土）22:00〜22:30
キン肉マン（日）21:00〜21:30
＜ドラマ＞
花嫁衣裳は誰が着る（月）19:00〜19:55
あぶない刑事（火）19:00〜20:00
おれは男だ！（木）19:00〜20:00
仮面ライダー（日）18:30〜19:00
昭和の名作が再び輝く夜を、ぜひテレ玉で！
『鉄腕アトム』放送概要
放送開始：2025年11月1日（土）
放送時間：毎週土曜 18:30〜19:00
配信：放送終了後、TVerにて配信
特設サイト：昭和の名作を観るならテレ玉 今年は昭和100年（https://www.teletama.jp/showa100/）
（C）手塚プロダクション
声の出演：
アトム：清水マリ（97〜106話：田上和枝）
お茶の水博士：勝田久
ウラン：水垣洋子（武藤礼子、芳川和子）
コバルト：小宮山清
ヒゲオヤジ：矢島正明（和田文雄）
天馬博士：横森久
ほか