あの「アトム」が帰ってきた！

埼玉県を放送対象地域とする『テレ玉（地デジ3ch）』。

【写真】 市内に手塚プロダクションのスタジオを構える埼玉県新座市。アトムを「特別住民」に認定しています

2025年11月1日（土）夕方6時30分より、日本初の長編テレビアニメシリーズ『鉄腕アトム』の放送をスタートしています。

1963年に制作・放送された本作は、日本のTVアニメの礎を築いた歴史的作品。十万馬力のロボット少年・アトムが未来の世界を舞台に大活躍する物語は、当時の子どもたちを夢中にさせました。

今回の再放送は、60年前に画面越しでアトムを見ていた世代はもちろん、現代のアニメファンや令和の子どもたちにも、“テレビで出会うアトム体験”を楽しんでもらうための試みとのこと。

放送終了後はTVerでの配信も予定されています。

「鉄腕アトム」と埼玉県の意外な関係

実はアトムの“故郷”のひとつは埼玉県新座市。

市内にはアニメ制作を担う手塚プロダクション（塚は正しくは旧字のつか）のスタジオがあり、2003年4月7日（作中でのアトムの誕生日）には、アトムを「特別住民」として認定したことでも話題となりました。

JR新座駅の発車メロディにテーマソングが採用され、「アトム通貨」が地域通貨として発行されるなど、“アトムのまち”として親しまれています。

●視聴者イラスト募集！ 番組内で紹介される可能性も

また同番組では、アトムやウラン、お茶の水博士など、番組キャラクターのイラストを募集中。応募作品は放送や公式HPで紹介予定です。応募詳細は下記特設サイトを確認ください。

https://www.teletama.jp/showa100

「昭和100年」企画として、名作アニメ＆ドラマ続々放送

さらにテレ玉では“昭和100年”にちなみ、『あしたのジョー』『キン肉マン』『仮面ライダー』など、昭和を彩った人気作を多数放送中！懐かしい名作との再会、そして新たな世代の視聴体験を提供しています。



（C）手塚プロダクション

＜アニメ＞

キャプテン（火）18:00〜18:30

あしたのジョー（金）18:30〜19:00

鉄腕アトム（土）18:30〜19:00

機動戦士Zガンダム（土）22:00〜22:30

キン肉マン（日）21:00〜21:30

＜ドラマ＞

花嫁衣裳は誰が着る（月）19:00〜19:55

あぶない刑事（火）19:00〜20:00

おれは男だ！（木）19:00〜20:00

仮面ライダー（日）18:30〜19:00

昭和の名作が再び輝く夜を、ぜひテレ玉で！

『鉄腕アトム』放送概要

放送開始：2025年11月1日（土）

放送時間：毎週土曜 18:30〜19:00

配信：放送終了後、TVerにて配信



特設サイト：昭和の名作を観るならテレ玉 今年は昭和100年（https://www.teletama.jp/showa100/）



（C）手塚プロダクション

声の出演：

アトム：清水マリ（97〜106話：田上和枝）

お茶の水博士：勝田久

ウラン：水垣洋子（武藤礼子、芳川和子）

コバルト：小宮山清

ヒゲオヤジ：矢島正明（和田文雄）

天馬博士：横森久

ほか