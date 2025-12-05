藤本スバル「冬の乾燥の味方は〈進化したパウダー〉だった！ツヤとテカりは、似て非なるもの。テカり＝“油膜”が光る。ツヤ＝“うるおい”が光ると気づいて
「女子より女子♡な美容研究家」のキャッチコピーで、テレビ通販の商品プレゼンター、商品プロデュース、Voicyパーソナリティなどを務める藤本スバルさん。大学卒業後、演歌歌手を経てメーカーで20年間勤務し、化粧品営業責任者の経験を積んだのち独立。「肌トラブルに悩む中年オジさん」から美肌美容研究家への華麗な変身を遂げました。独自のスキンケアメソッドとともに、自分らしく・ありのままで生きる姿はSNSでもファンが多く、ファンミーティングには全国から参加者が。講演会は全国300回、延べ10,000人以上を集め、テレビ通販では1日で1億5,000万円の販売実績があります。藤本さんが伝えたい、今からでも、誰でも変われる！メイク・美肌術を連載します。第５回は「フェイスパウダーのお話」です
前回「コンシーラーで大切なのは〈量〉ではなく〈色の選び方〉！〈隠す〉のではなく〈整え〉て透明感ある肌に」はこちら
冬の肌は「乾燥×テカり」の二重苦
冬は空気は鋭く乾いています。
肌のうるおいはどんどん奪われ、表面はカサつきがち。
一方で、肌が乾燥すると、肌を潤そうとして、いつも以上に皮脂が出やすくなるのをご存じですか？
頬は粉を吹きそうなのに
おでこや小鼻だけテカる。
それが冬特有の「乾燥×テカり」の二重苦。
だからこそ--
不要な皮脂だけをそっと抑え、
うるおいの光は残すことが必要。
その両立を叶えるのが
今どきのフェイスパウダーなんです。
粉っぽさや小じわが気になって…
実は私は、ずっとフェイスパウダーが苦手でした。
ファンデーションだけで仕上げた、
あのしっとりツヤっとした感じが好きで。
粉っぽくなるのがイヤ。
小じわに入り込んで老け見えするのもイヤ。
だからフェイスパウダーをずっと避けてきました。
でも冬になると、Tゾーンだけテカる。
頬は乾く。あごはヌルつく。
鏡を見るたびに、違和感。
そこで気づいたんです。
ツヤとテカりは、似て非なるもの。
・テカり＝“油膜”が光る
・ツヤ＝“うるおい”が光る
パウダーは“乾燥の敵”ではなく、ツヤの味方
一昔前のパウダーは
乾燥＝お粉はNG！
というイメージでしたよね。
でも、最近のパウダーは進化しています。
・粒子が細かく、肌に溶け込む
・粉っぽさが出ない
・うるおいの光は残す
・時間が経つほど美しくなるものも
つまり--
パウダーは冬のツヤを守るための薄いヴェール。
部分使いだけでもいいから、使った方が絶対キレイです。
スバル式「冬の光をまとう」パウダーのつけ方
スバル式ベースメイクは保湿重視。
ファンデーションまで終わると、かなりツヤツヤ（いや、ギトギト）です。
でも、この段階では少し“しっとり過ぎ”くらいがちょうどいい。
そこに、
ティッシュで余分な油分を軽くオフ
→ この「引き算」がパウダーの仕上がりを大きく変える
パフにパウダーをとったら、折り込んで揉み込む
→ 粉ムラ防止、肌へのフィット感アップ！
手の甲で余分な粉を落としてから肌へ
→ つきすぎないから乾燥しにくい
Tゾーンや顎先を中心にスタンプするように
→ 顔全体にムラなくつけるのではなく、必要なところに必要なだけ
頬の“ツヤゾーン”は薄づきでOK
→ ツヤの消しすぎは冬の透明感を奪います
ブラシ派さんは
ふわっと撫でて、最後に軽く手で押さえて密着させると◎
これだけで、
冬の空気に映えるマシュマロのような柔らかさが誕生します。
まとめ： 冬の透明感は、テカりを引き算して生まれる
パウダーはもう
乾燥させる粉ではありません。
ツヤを守るための、薄いヴェール。
乾燥に負けないうるおいと
テカりに負けない清潔感。
その境界線がきちんと整った時
肌は一番、透きとおって見えます。
マフラーの隙間から入り込む冬の光を
頬にふわっと引き寄せて。
この季節だけの
やわらかな透明感を、味方にしましょう。