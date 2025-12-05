「女子より女子♡な美容研究家」のキャッチコピーで、テレビ通販の商品プレゼンター、商品プロデュース、Voicyパーソナリティなどを務める藤本スバルさん。大学卒業後、演歌歌手を経てメーカーで20年間勤務し、化粧品営業責任者の経験を積んだのち独立。「肌トラブルに悩む中年オジさん」から美肌美容研究家への華麗な変身を遂げました。独自のスキンケアメソッドとともに、自分らしく・ありのままで生きる姿はSNSでもファンが多く、ファンミーティングには全国から参加者が。講演会は全国300回、延べ10,000人以上を集め、テレビ通販では1日で1億5,000万円の販売実績があります。藤本さんが伝えたい、今からでも、誰でも変われる！メイク・美肌術を連載します。第５回は「フェイスパウダーのお話」です

【写真】おすすめ！「冬の光をまとう」パウダー

* * * * * * *

前回「コンシーラーで大切なのは〈量〉ではなく〈色の選び方〉！〈隠す〉のではなく〈整え〉て透明感ある肌に」はこちら

冬の肌は「乾燥×テカり」の二重苦

冬は空気は鋭く乾いています。

肌のうるおいはどんどん奪われ、表面はカサつきがち。

一方で、肌が乾燥すると、肌を潤そうとして、いつも以上に皮脂が出やすくなるのをご存じですか？

頬は粉を吹きそうなのに

おでこや小鼻だけテカる。

それが冬特有の「乾燥×テカり」の二重苦。

だからこそ--

不要な皮脂だけをそっと抑え、

うるおいの光は残すことが必要。

その両立を叶えるのが

今どきのフェイスパウダーなんです。

粉っぽさや小じわが気になって…

実は私は、ずっとフェイスパウダーが苦手でした。

ファンデーションだけで仕上げた、

あのしっとりツヤっとした感じが好きで。

粉っぽくなるのがイヤ。

小じわに入り込んで老け見えするのもイヤ。

だからフェイスパウダーをずっと避けてきました。

でも冬になると、Tゾーンだけテカる。

頬は乾く。あごはヌルつく。

鏡を見るたびに、違和感。

そこで気づいたんです。

ツヤとテカりは、似て非なるもの。

・テカり＝“油膜”が光る

・ツヤ＝“うるおい”が光る

パウダーは“乾燥の敵”ではなく、ツヤの味方

一昔前のパウダーは

乾燥＝お粉はNG！

というイメージでしたよね。

でも、最近のパウダーは進化しています。

・粒子が細かく、肌に溶け込む

・粉っぽさが出ない

・うるおいの光は残す

・時間が経つほど美しくなるものも

つまり--

パウダーは冬のツヤを守るための薄いヴェール。

部分使いだけでもいいから、使った方が絶対キレイです。

スバル式「冬の光をまとう」パウダーのつけ方

スバル式ベースメイクは保湿重視。

ファンデーションまで終わると、かなりツヤツヤ（いや、ギトギト）です。

でも、この段階では少し“しっとり過ぎ”くらいがちょうどいい。

そこに、

ティッシュで余分な油分を軽くオフ

→ この「引き算」がパウダーの仕上がりを大きく変える

パフにパウダーをとったら、折り込んで揉み込む

→ 粉ムラ防止、肌へのフィット感アップ！

手の甲で余分な粉を落としてから肌へ

→ つきすぎないから乾燥しにくい

Tゾーンや顎先を中心にスタンプするように

→ 顔全体にムラなくつけるのではなく、必要なところに必要なだけ

頬の“ツヤゾーン”は薄づきでOK

→ ツヤの消しすぎは冬の透明感を奪います

ブラシ派さんは

ふわっと撫でて、最後に軽く手で押さえて密着させると◎

これだけで、

冬の空気に映えるマシュマロのような柔らかさが誕生します。

まとめ： 冬の透明感は、テカりを引き算して生まれる

パウダーはもう

乾燥させる粉ではありません。

ツヤを守るための、薄いヴェール。

乾燥に負けないうるおいと

テカりに負けない清潔感。

その境界線がきちんと整った時

肌は一番、透きとおって見えます。

マフラーの隙間から入り込む冬の光を

頬にふわっと引き寄せて。

この季節だけの

やわらかな透明感を、味方にしましょう。