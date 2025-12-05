空気が乾燥する冬は、知らず知らずのうちに肌の潤いが奪われやすい季節。そんなときこそ見直すべきなのが、日々繰り返す基本のスキンケアです。洗う、与える、両方のお手入れを丁寧に行い、みずみずしい肌を取り戻して （撮影：山口恵史 取材・文・構成：入江信子）

浸透を高める１

化粧水の浸透がいまひとつなときは、なじみをよくするアイテムをプラス。

「潤いの呼び水になるオイルやブースター美容液を使いましょう。乾いた肌をほぐして水の浸透を促すような働きがあるので、保湿の満足度が上がります」。

１：高品位「スクワラン」 30mL ￥2,750／ハーバー研究所

純度99％、スクワラン100％の品質が支持される超ロングセラー。1滴でも潤いが角層のすみずみにまで、スピーディに浸透。もちもちとした肌をつくる。

２：ダブル コンセントレート セラム40mL ￥11,000／ポール & ジョー ボーテ

オイルとは思えない軽やかさ！ セラム層には水系、オイル層には油系の美容成分を配合し、混ぜて使うことで生き生きと弾む肌へ導く。

３：スキンフード ウルトラライトオイル100mL ￥4,400／ヴェレダ・ジャパン

サラッとしたテクスチャーで柔肌に誘う、スプレー式の2層オイル。肌の水分・油分のバランスを整え、ハーブの力で荒れを防ぐ。

浸透を高める２

肌がひどく乾燥している人はオイル、みずみずしい感触が好きな人はブースターを。

「どちらも洗顔後すぐ、手に薄く広げて、押し込むようにつけます。オイルの量は1〜2滴で十分です」。

１：スキンパワー リニュー エッセンス 30mL￥18,150（編集部調べ）／SK-II

ハリのカギを握る、フックプロテインに着目。次のアイテムの浸透がよくなると同時に、ふっくら弾力が出て、輪郭まで整うのが頼もしい。

２：ブースト リペアセラム 30mL ￥7,700／SHIRORU

発酵成分などの働きで肌に潤いの道筋をつくり、スキンケアの浸透を徹底サポート。続けるほどに指が吸いつく感触になって、ハリも透明感もつやめきも。

３：アクフォンス スムース リニュー セラム〈医薬部外品〉 50mL ￥13,200／SUQQU

プルプル質感のジェルが崩れてなじみ、肌がみずみずしく満たされる。導入の役割を果たしながら肌荒れを防ぎ、ざらつきまで解消。

