「胸が締め付けられた」ダルビッシュ有の妻・聖子さん、末っ子が幼稚園で“嫌な思い”→転園「すごい実行力」
レスリング女子元日本代表のダルビッシュ聖子さんは12月5日、自身のInstagramを更新。末っ子の幼稚園事情について明かしました。
【投稿】ダルビッシュ聖子さんが明かした末っ子について
新しい先生や夫のダルビッシュ有選手の支えもあり、末っ子は少しずつ自信を取り戻しているよう。「パパが持たせてくれたおもちゃの車」がきっかけで友達もでき、「この先また素敵なお友達が沢山できるといいね」と呼び掛けています。また「まだ通い出したばかりだけど、今日のこの子の勇気が本当に素晴らしかった」とも。写真については、「学校行ってない時の末っ子」と説明しました。
ファンからは、「すごいすごいすごい」「なんて素敵なご両親なんでしょう」「人それぞれ」「素晴らしい判断」「かわいいですね！」「胸が締め付けられたよ」「家族の愛」「すごい実行力です」など、さまざまな声が上がっています。
(文:中村 凪)
【投稿】ダルビッシュ聖子さんが明かした末っ子について
「素晴らしい判断」聖子さんは「今までお兄ちゃんお姉ちゃんが通ってた幼稚園 安心して通わせていたら、このこにとってはそうじゃなかったことが分かった 11月の頭」とつづり、1枚の写真を投稿。末っ子は、きょうだいが通っていた幼稚園を退園し、新しいところに転園させたと明かしています。「私はこの子が嫌な思いをするために通わせてるわけではないから」とのことです。
ファンからは、「すごいすごいすごい」「なんて素敵なご両親なんでしょう」「人それぞれ」「素晴らしい判断」「かわいいですね！」「胸が締め付けられたよ」「家族の愛」「すごい実行力です」など、さまざまな声が上がっています。
ダルビッシュ有選手とのデートショットも自身のInstagramでプライベートをたびたび公開している聖子さん。10月22日の投稿では「今日デートしたお相手の写真を」とつづり、ダルビッシュ有選手の写真を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)