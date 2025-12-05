女優の吉行和子さんが2025年9月2日に逝去されました。享年90 。吉行和子さんと半世紀にわたる深い親交のあった、エッセイストの関容子さん。初舞台から観ているという吉行さんの女優としての歩み、そしてプライベートでの交流を綴ります

1983年、一人芝居『小間使いの日記』の一場面

別れ際に「また会いましょう」と

和子さんに初めて会ったのはずいぶん前のことになる。私が雑誌記者になったのは憧れの吉行淳之介に会いたかったからなので、まずは何か理由を見つけて妹の和子さんに会いに行った。

終始にこやかではあるものの、滅多なことでは心の扉を開かない印象だったが、別れ際に「また会いましょう」と言ってくれたので、お酒お強いですか？ と訊くと、「兄と違って私はダメなの」と言い、私ががっかりするのを見て取って「あら、飲めなくたって、遊べるわよ」。

それで歌舞伎にお誘いして、当時お元気だった名優十七代目勘三郎（亡くなった十八代目の父）の楽屋を訪ねたのが、昭和50年代のこと。

和子さんが、「私は喘息持ちなので、芝居中にいつ咳が出るか、怖いんです」と言うと、中村屋は手を振って、「いや、そんなのちっとも気にすることないよ。その役で咳をすればいいんだから」。この言葉で和子さんの気持ちがずいぶん楽になったとかで、その後持病もかなり治まった、と感謝された。

ある時、和子さんに取材で会っていたら、「今日は兄が帝国ホテルに缶詰になってるので、夕方お鮨をご馳走してくれるそうだから一緒に行きましょう」と誘ってくれたりして、だんだんと友達になっていった。

人間不信の少女が演劇と出会って

和子さんは病弱な子供で、でも喘息は発作が治まるとケロッとしてしまうので、身体検査の日に「あなたよく休むそうだけど、どっこも悪いとこありませんよ」とお医者に言われたことから、人間不信が始まったのだという。

その暗い少女と演劇との出合いは、女子学院の中学3年の時。母親のあぐりさんが美容室のお客様から劇団民藝のチケットを2枚もらった。で、たまたまそばにいた和子さんを連れて観に行った。その時の芝居は『冒した者』（三好十郎作）で、奈良岡朋子さんが原爆少女の役だった。

「部屋にこもってずっと一人芝居みたいなことをして遊んでたのを、こうして何人かで演じて鮮やかに物語を伝えるってすごい！ ああ、劇団に入りたい、って、そこに私はすぐ結びついちゃうのよ」

本当に、亥年生まれの和子さんの猪突猛進ぶりを、私は何回見せられたことだろうか。

高校2年の時、民藝の研究生募集があって、和子さんは応募する。

朗読のテストで、一行読んだら「もういいですよ」と老婆役の名女優、北林谷栄さんに遮られた。「何か歌って」と言われて、蚊の鳴くような声で歌ったのが「春の小川」。リズム感のテストも棒立ちだったそうなのに、なぜか合格する。



兄・淳之介さんと楽し気に語らう

それで和子さんの実質的な初舞台とも言える『アンネの日記』を、私はどういう因縁か、観ているのだった。

昭和31年のこと、アンネ役を全国から公募して、三井美奈という美少女が選ばれたことが新聞に大きく報じられ、話題になった。次点がやはり美少女の冨士眞奈美さんだったことをずっとあとから知って私はびっくりすることになるのだが。

それで話題の三井美奈さんを観ようと出掛けたら、「今日のアンネ役は吉行和子」と貼り紙があって、ちょっとがっかりしたが、あとで思えばそれでよかった。

ずっとあとになって和子さんから聞いた話では、あれは三井さんが風邪を引いて出られなくなり、和子さんは劇団内部の者として稽古場にずっと控えていて台詞や動きがわかっていたので、突然交互出演という形になった。

でも客席や劇団の先輩たちの反応が和子さんに冷たくて、東京の千秋楽のカーテンコールに爆発する。その日は三井さん出演だったのに、一緒に並びなさいと言われて、絶対出ない、と強情を張り、しまいにウワーッと泣き出して、その声が客席にまで聞こえたそうだ。

でもこうしてだんだんと和子さんは鍛えられ、女優になっていったのだろう。

和子さんの当たり役

和子さんに転機をもたらしたのは、昭和44年、唐十郎の『少女仮面』への出演依頼だった。

唐さん手書きのコピーを綴じたペラペラの台本を、早稲田小劇場の鈴木忠志さんから渡されて、何もかもが新鮮に映り、すぐに民藝を退団して飛び込んだ。この時、風変わりな老女役の白石加代子さんと共演し、和子さんは白石さんより年上なのに、老女に翻弄される少女役だった。

中で唄を歌わされる場面があり、和子さんが歌い始めたら「ひでえなあ」と声がかかり、でもやめずに歌い終えたら、あの絶対褒めない演出家の鈴木さんから、「あんな野次を飛ばされても、やめなかったのはすごい」と褒められたそうだ。和子さんはこの時ずいぶん強くなっていたと思う。

私は残念ながら『少女仮面』は李麗仙さん出演のしか観ていないが、和子さんの唄は一人芝居『小間使いの日記』の時に聴いた。やはりうまいとは言えないけれど、感じは悪くなかった。

ずっとのちにNHKの朝ドラ『ごちそうさん』のナレーションの依頼があって、「私は声がよくないから」と断ると、「いいんです、ぬか床の声ですから、ですって。失礼ね」と笑っていたが。

和子さんに比較的、一人芝居が多かったのは、淡々としたその人付き合いにも似て、面倒なことが少ないからだったと思う。

平成4年に初演された『MITSUKO−ミツコ 世紀末の伯爵夫人』はよかった。クーデンホーフ伯爵夫人・光子の生涯を語り演じる一人芝居で、それが光子の孫のヤコブ氏を通じてウィーンのシェーンブルン宮殿の一室でも上演できたのだから、和子さん一世一代の栄光の時だったと思う。

この芝居は10年ほどの間に各地で何回か上演されたのでそのたびに観ているが、これが和子さんの当たり役だと思っている。

「兄もね、最後の入院の時、文春か新潮の週刊誌に『ミツコ』が好意的に取り上げられたのを読んで、『和子は一人芝居をやっていけばいいんだよね』って。亡くなったあとで河野多惠子さんから伺って、兄も少しほっとしたのかなと思う」

和子さんは平成20年、『アプサンス〜ある不在〜』を最後に舞台からの引退を表明している。でも翌年、韓国で再演があり、「女優は嘘つきよね」と言って参加したので、私はそこへも追っかけをした。

＜後編につづく＞