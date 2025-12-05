好き＆買ってみたい「秋田県の伝統工芸品」ランキング！ 2位「樺細工」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
日本の文化や職人の技に改めて注目が集まる今。 旅の記念として、また日々の生活に取り入れる美術品として、伝統工芸品が人気を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年11月26日、全国20〜60代の男女250人を対象に、好き＆買ってみたい伝統工芸品に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆買ってみたい「秋田県の伝統工芸品」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「螺鈿を使った繊細な花模様のイメージが強く、食卓やリビングなどに飾っていると存在感があると思うから」（40代女性／愛媛県）、「故郷の伝統工芸品で子供の頃から身近に親しみを感じるから」（60代男性／宮城県）、「光沢が美しく、丈夫で長持ちするという点もいいと思うから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「木の温もりがあるお弁当箱が機能面的にもビジュアル的にも優れていると思うから」（40代女性／岩手県）、「お弁当箱が使ってみたい。ご飯の水分を程よく吸収してくれるのが魅力的」（40代女性／大阪府）、「木の温かみと軽さが魅力で、日常の弁当箱や食器として使いやすい。長く使うほど味わいが増し、秋田の伝統を身近に感じられる品」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月26日、全国20〜60代の男女250人を対象に、好き＆買ってみたい伝統工芸品に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆買ってみたい「秋田県の伝統工芸品」ランキングの結果をご紹介します。
2位：樺細工／36票秋田県仙北市角館町を中心に作られる樺細工（かばざいく）は、山桜の樹皮（樺）を用いて作る工芸品です。樹皮が持つ独特の光沢や色合い、模様を生かし、茶筒や文箱などが作られます。その渋い美しさと樹皮の持つ高い実用性・耐久性が評価され、支持を集めました。
回答者からは「螺鈿を使った繊細な花模様のイメージが強く、食卓やリビングなどに飾っていると存在感があると思うから」（40代女性／愛媛県）、「故郷の伝統工芸品で子供の頃から身近に親しみを感じるから」（60代男性／宮城県）、「光沢が美しく、丈夫で長持ちするという点もいいと思うから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：大館曲げわっぱ／184票秋田県大館市を中心に作られる大館曲げわっぱは、秋田杉の薄板を曲げて作る、お弁当箱や器などの工芸品です。その美しい木目と、杉の持つ調湿作用によりご飯が冷めてもおいしいという実用性が、圧倒的な支持を集めました。現代の生活でも活用できる実用性とデザイン性が、最大の魅力です。
回答者からは「木の温もりがあるお弁当箱が機能面的にもビジュアル的にも優れていると思うから」（40代女性／岩手県）、「お弁当箱が使ってみたい。ご飯の水分を程よく吸収してくれるのが魅力的」（40代女性／大阪府）、「木の温かみと軽さが魅力で、日常の弁当箱や食器として使いやすい。長く使うほど味わいが増し、秋田の伝統を身近に感じられる品」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)