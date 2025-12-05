オルカンとS&P500に月1万円「もっと増やしてもいいかなと思う」30歳男性の積立2年目の成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：500万円
現預金：200万円、リスク資産：150万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：80万円
・日本株：60万円
・暗号通貨：10万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2024年から
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2024年から
2024年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）とeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）にそれぞれ「月1万円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績についてはどちらも「元本22万円→評価額26万円」と、着実に利益が出ている様子です。
「オルカン、S&P500ともに基本的には運用益を出し続けている。開始2カ月時点で元本割れを起こした以外では、元本割れはないまま現在に至る。ドルコスト平均法による利益が出ている結果」だと説明されています。
一方で、「長期投資が前提なので一喜一憂しないようにしているが、大暴落が起きた時にホールドできるかどうか」不安を感じることもあると言います。
これから積立投資を始める人へは「長期運用で毎月の投資を自動引き落としにして、あとは忘れるくらいの方がいいのかもしれません。変なストレスも感じないので」とアドバイス。
引き出す時期は「65歳か70歳くらいになったら、売却して引き出すつもり」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
30歳・年収500万円会社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は埼玉県に住む30歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
積立投資を始めてよかった点として、「完全に意識外で行う投資なので、知らないうちに着実に利益を得ている感覚。金融情勢への関心が高くなり、国家の動きや世界の動き、トレンドについてもアンテナを張るようになったのはよかったと思う」とコメント。
