歌舞伎座タワーに行きたかったのに……Xユーザーを惑わせた1文字
東京都青梅市と東京都江東区青海や、群馬県の草津温泉と滋賀県の草津市など、日本には注意するべき地名がいくつかあります。しかし注意すべきは地名だけではなく……。
このほど、建物単位で場所間違いをしてしまった人が現れ、Xで注目を集めています。
■ 1文字を勘違いしてまったく別の場所に……
「『歌舞伎”町”タワー』だと思ってたイベント会場が、『歌舞伎”座”タワー』だったことに気づいて絶望」
Xユーザーのたゆるさんがそんなコメントとともに投稿したのは、2つのタワーを写したGoogleマップの画像です。
たゆるさんはこの日、ニコニコ動画などを運営するドワンゴ本社で開催されたイベントに登壇者として参加しようとしていました。
ドワンゴ本社は中央区銀座にあるオフィスビル「歌舞伎座タワー」の中に入っていますが……画像の中でたゆるさんの現在地を示しているのは新宿区歌舞伎町にある「東急歌舞伎町タワー」。
「座」と「町」の1文字を勘違いして、まったく別の場所に来てしまったのです。
たゆるさんがそのことに気がついたのは、東急歌舞伎町タワーの1階に着いたとき。係員に「オフィスフロアに向かうエレベーターはどちらですか？」と尋ねたところ、きょとんとした顔をされてしまい、そこで自身の間違いに気がついたそう。
東急歌舞伎町タワーはホテルとエンタメが複合した施設。オフィスフロアは存在せず、係員が困惑してしまうのも納得です。
その後、たゆるさんがイベント運営からの案内メールを再確認したところ、アクセスルートに「東銀座駅から」との記述を発見。その瞬間について「全身冷や汗が止まりませんでした」とたゆるさんは話します。
行きがけに気がつくならまだしも、完全に違う場所に着いてから勘違いが発覚することほど、絶望する瞬間はありません。
元々現地にギリギリに到着する予定だったたゆるさんは、この間違いにより遅刻が確定。イベント開始に30分ほど遅れてしまったものの、自身が登壇するタイミングにはどうにか間に合ったそう。幸いにもイベント進行には影響せずに済んだとのことです。
■ 歌舞伎座タワーと歌舞伎町タワーを間違えるのはあるある？
たゆるさんにとっては一大事だったことに違いはありませんが、東急歌舞伎町タワーと歌舞伎座タワーとの間の移動時間は約30分。東京都青梅市と東京都江東区青海が約2時間、群馬県草津温泉と滋賀県草津市が約7時間かかることを考えると、場所勘違いの中では、比較的軽傷な方だったのかもしれません。
ちなみに東急歌舞伎町タワーと歌舞伎座タワーのWikipediaページ冒頭にはそれぞれ「『歌舞伎座タワー』とは異なります」「『東急歌舞伎町タワー』とは異なります」の記述があり、この勘違いはあるあるな様子。
また東急歌舞伎町タワーのページには「『アパホテル 新宿 歌舞伎町タワー』、『アパホテル 東新宿 歌舞伎町タワー』とは異なります」との記載もあり、こちらも間違えやすいみたいです。
初めて訪れる場所は、念入りな地名・建物名の確認をお忘れなく。
「歌舞伎"町"タワー」だと思ってたイベント会場が、「歌舞伎"座"タワー」だったことに気づいて絶望
青海と青海みたいなトラップここにもあったんだ…………… pic.twitter.com/NzTuQsz5s9
— たゆる (@ta_yu_ru) November 30, 2025
