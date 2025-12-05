1989年に漫画家デビュー、その後、膠原病と闘いながら、作家・歌手・画家としても活動しているさかもと未明さんは、子どもの頃から大の映画好き。古今東西のさまざまな作品について、愛をこめて語りつくします！（写真・イラスト：筆者）

ハリウッド黄金期の代表作

私はこの映画を今まで何回見ただろう。「ハリウッド黄金期の代表作・不朽の名作」の評価は今もって不動だが、実際何回見ても、新しい感動があり、飽きるということがない。

私が初めてこの映画を見たのは最初のテレビ放映があった1975年10月。当時9歳だった私に理解するのは難しかったが、その映像美に圧倒され、スカーレットのドレスに憧れた。

次のTV放送は1979年。13歳だった私は、「スカーレットのように我儘放題でも(美人でなきゃだめだろうが)、アメリカでは億万長者の男に惚れてもらえるのか!」と、カルチャー・ショックを受けた。昭和の日本ではまだ「男から三歩下がるしとやかさがあり、いざとなったら強い母性で男を支える」のが女の鑑、みたいな雰囲気。「女らしくしないと、お嫁にいけませんよ」的な社会的圧力を感じていた私は、洋画世界に強く憧れた。

この映画に魅入られたのは私だけではない。放映翌日、クラス中の女子は「スカーレット派vsメラニー派」と「レット派vsアシュレー派」で盛り上がる。男子たちはわざと聞こえないふり。自分たちがどう頑張っても、レットのようなお姫様抱っこでお転婆女子を征服するのは無理と感じていたのかもしれない。

失礼ながら、大多数の中2男子に理解できる洋画は、『007シリーズ』や『STAR WARS』などのアクションやSF、または『ROCKY』のような明快なラヴ・ストーリーだったのでは? セクシャルな匂いばかりか、金銭問題も絡んだ大人の恋の世界は、かなりハードルが高かったろう。

そんな同級生男子たちをおきざりに、この映画を見た早熟女子たちは、数歩先の恋愛世界へ夢をはせた。「私も赤絨毯の階段をお姫様抱っこで持ち上げられ、めちゃくちゃになるほど愛されたーい!」

そんな映画のファンタジーが私たちを現実世界から乖離させ、やがて平成・令和の非婚化へつながったのかもしれない。

最高の役者たち

さて、今回久しぶりに本作を見て、冒頭の出会いのシーン。階段下からスカーレットを見つめるレット・バトラーの流し目に、心臓が躍った。演じたクラーク・ゲーブルはすでに「キング・オブ・ハリウッド」。彼は貧困家庭に生まれ、16歳で工員として自立。演劇を志してからは「後家殺し」な恋愛力で、年上女性と2度の結婚と離婚。逆援助交際状態を活かし、スターへの階段を昇り詰めた。『風と共に去りぬ』公開年には、女優のキャロル・ロンバード(やっと年下)と3回目の結婚。この時期が彼のキャリアも人生も絶頂期であるから、その色香が半端ないのも頷ける。

そんなゲーブルに負けない強烈な魅力を発揮したのが、スカーレット・オハラを演じたヴィヴィアン・リー。彼女はインドの新興成金の両親のもとに生まれ、全てを与えられて育った。ゲーブルとは対極の生い立ちだ。しかしその美貌と演技への情熱は本物。スカーレット役を勝ち取るため、自らアメリカに足を運んで売り込みをかけたというから、「ほしいものは、手段かまわず手に入れる」スカーレットそのものの性格、はまり役だ!

脚光を浴びても、「自分は映画スターなんかではなく女優」と浮かれず、演劇界の重鎮・ローレンス・オリヴィエと結婚。その後、双極性障害に悩まされながらも、舞台や映画に真摯に取り組み、今でも「世界のトップ女優」ランキング入り。美女なだけでなく、努力の人なのだ。気まぐれだったようだが。

兎に角そんな最高の役者が揃い、それぞれの性格が役柄とびたりと合った奇跡のような映画が、この『風と共に去りぬ』なのだ。やがてテレビの普及で衰退を始める前の、絶頂期のハリウッド・パワーを楽しんでほしい。

古典的なカメラワークや、やや誇張された表情の、演劇的な細かい芝居も見どころだ。

文学的な評価

さて、原作はM.ミッチェルのベストセラー小説だが、文学的な評価はあまり高くないと聞く。ネットで検索すると、「あくまで白人の視点からのみ描かれ、奴隷制度を正当化している」「白人至上主義のKKK団を肯定している」などが批判の理由のようだ。

実際、KKK団の黒人差別は酷いものだったから、批判は理解できる。南北戦争で多くの奴隷が解放されたことも肯定されて当然だ。しかし、コストのかからない労働力を当然のものとして受け継いできた特権階級の人々の思いを正直に描いた点は、大いに評価されるべきだろう。歴史の出来事は、立ち会うものの立場によって評価が分かれるのだから(被支配者目線で描かれた奴隷制度の悲惨さについては、今後『ROOTS』という作品を紹介予定)。

ちなみに、スカーレットら南部の上流階級を「貴族」と評する解説を散見するが、アメリカに「貴族」は存在しない。スカーレットはあくまで裕福なる農場主の娘。だからあの奔放なキャラクターが成立する。レットとの豪華新婚旅行で食事に食らいつく野性、品のなさ、TPOをわきまえない派手すぎる衣装は、決して「貴族」のものではない。

しかし、そんな「やりすぎキャラクター」がまた魅力的なのだ。スカーレットもレット・バトラーも「いい人」とはとてもいえないが、振る舞いがいちいち痛快。悪い奴だと分っているのに、好きにならずにいられない。

フィクションの人物でこれほど存在感を示すキャラクターはそういないだろう。彼らはジェームズ・ボンドやレイア姫、あるいはドン・コルレオーネさながらに私たちの心に入り込み、トラウマのように「実在」する。メラニーや街の女のベル・ワットリングしかり、黒人奴隷のマミー、嘘ばかりつくプリシー、スカーレットを愛するのに報われないチャールズやフランク、最後まで煮え切らなかったアシュレー…。誰もが強い個性を持ち、その後ろの人生が見え隠れするように、愛をもって丁寧に描かれている。だからこの映画は、私たちの心を打つのだろう。

最も感動したシーン

私が最も感動したのは、戦火を逃れてタラに帰ったスカーレットが、空腹のあまり畑の泥だらけのニンジンに食らいつくシーンだ。結局吐き出し、涙しながらスカーレットは誓う。「神様、私は二度と飢えたりしません。たとえ泥棒をし、殺人を犯そうとも…!」そうして立ち上がるスカーレットのシルエットの後ろは、燃えるような夕焼け。そして有名なテーマ曲「タラのテーマ」が流れる。

このシーンは、戦後の焼け野原に生きる日本人の心にも、相当焼き付いたのではないか。作品の全米公開は1939年だが、世界大戦のため、日本では1952年に公開。終戦の7年後だから、誰もが戦争の痛みを抱え、ことに夫を失った多くの女性が、貧しさの中であえいでいた筈だ。そんな時にあのシーンを見たらきっと思うだろう。「私もスカーレットのように強くなりたい!人間はこんなどん底からでも立ち上がることができるんだ…」と。私自身、辛い時にこのシーンを思い出すことで頑張れた。映画は、私たちに生きる力さえ与えてくれる。

しかし、この「スカーレット効果」は、「映画で大衆の心理を支配し、自国への敵意を忘れさせる」という、アメリカ的な「国策」の成功であったかもしれない。戦後の日本人はアメリカ映画を多く見て、マリリン・モンローやオードリー・ヘプバーン、フレッド・アステアやハンフリー・ボガートに心酔。敗戦の屈辱を忘れたのではなかったか。そして西欧的な生活様式やファッションを求めて、「経済」という新しい戦争に参戦した。あるいはそれは日本人が、「アメリカ主導の経済」という農場に囲われ、「安価な労働力」となる一歩だったのかもしれないが…。

しかし、そんなことを忘れてしまうくらい、スカーレットの生きざまは強烈だ。あまりにも愚かで自分の欲望の赴くままに動き、周りを振り回す。その姿に私たち日本人は、(特に女性が)自分を重ね、または「そうありたかった自分」を見て留飲を下げたのだろう。レットも相当に自分勝手でマッチョ。そしてスノッブな皮肉屋だ。けれどもそこがいいのである。男女平等だのなんだのいいながら、恋愛ではあんな風に力強い男に抱かれてみたくないですか?(ところで久しぶりに男性の胸毛というのを見ました)。山ほどのプレゼントや贅沢を疑似体験するのは、気持ちよくなかったですか? すなわちこの映画は、私たちの本能のような「本音」を刺激するのである。だから、「不道徳極まりない主人公の話なのに感動し、元気が出てしまう」のだと思う。

逆境の時ほど心に響く名作

スカーレットのアシュレーへの恋は、結局はすれ違いのまま終わる。邪魔者だと感じていたメラニーこそ大切だったと思い知り、ようやくスカーレットがレットを求めた時、彼はスカーレットから去っていく…。

しかしまたスカーレットは立ち上がるのだ。「明日のことは、明日考えよう…。そうよ、タラへ帰ろう」

延々4時間見た挙句のハッピーエンドでないラストが、なんともいい。スカーレットのような美女でさえ、愛を思い通りにできない。「だから自分たちも頑張れる」と、思えるではないか!! 逆境の時ほど心に響くこの名作を、日本人の心が弱りきった今こそお勧めしたい。ただし、私自身は自分への戒めも感じた。

「やりすぎ注意。わがままも限度を過ぎると男は去っていく…」

主人はもう少し大切にしなくっちゃ!!