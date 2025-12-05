『ブンゴ』漫画家、ファンの疑問に回答も物議醸す「作者に晒しあげられて可哀想」「ちょっとどうなの」
漫画家の二宮裕次さんは12月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。二宮さんの漫画を愛読しているファンの何気ない疑問ポストに反応したところ、その対応をめぐってさまざまな意見が続出しました。
「子育てがもう少し落ち着けば」「休載多すぎて萎えた」「こんな休載多いのは何？？？」と、『週刊ヤングジャンプ』（集英社）で連載中の二宮さんの漫画『BUNGO-ブンゴ-』の掲載間隔について疑問を唱えたファンのポスト。それを発見した二宮さんは引用リポストで「仕方ない、言うか」と切り出しました。以下のように理由を続けています。
「読者からしたら毎週楽しみにしてるから」二宮さんの回答に対し、ネット上ではさまざまな意見が寄せられる事態に。
「まあそれは仕方ないと思うけど長期連載持ってんのにそんな連続して子供作って仕事の方ないがしろにするのはちょっとどうなのと思ったり」「理由公開は良いけど個人リポストして言うのはダメだろ 読者からしたら読んでる作品しょっちゅう休載してて理由もわからん不満言うのはしょうがない事でしょ」「ブンゴに限らず 定期購読している側としては急な休載はやめてほしいし 家庭の事情なら一旦まとめて休んでくれと思う 好きなマンガを読みたくて先にお金払ってるから」「元ポスト別に攻撃的な内容じゃないし本人にぶつけたわけでもないのに作者に晒しあげられて可哀想」と、特に一般人のポストを引用リポストしたことに指摘が多く集まっているようです。
一方で「家族あっての仕事だと思います。続きを楽しみに待っておきます」「読者からしたら毎週楽しみにしてるから連載して欲しいけど、仕方ないですよね。頑張って下さい」「パパ頑張って 特に0歳児がいるならば、子育てこそが1番の仕事です」と、前向きな声も多く上がりました。
またその後のポストで、「僕も読者側だったら『休み過ぎ』とか思っちゃってただろうから、言われてもマイナスな気持ちは全く無いです。『そう思うよね、分かる』くらい笑」と述べた二宮さん。「理解してくれとは言いませんが、いつも限界ギリギリで頑張ってはいます。もし待っていてくださるなら幸いです」とのことです。(文:橋酒 瑛麗瑠)