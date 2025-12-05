¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×ºÊ¤ÏÇ¯¾å½÷Í¥¡Ä35ºÐÇÐÍ¥¤¬à¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°á¤·¤ÆÌ©Ãå¡Ä¶¦±éÇÐÍ¥¤È¤Î»¨»ï2S¤Ë¡Ö¤Á¤ç¡¢2¿Í¤È¤â¿§µ¤¤¬¡Ä¡×¡Ö¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÎÀ¼
¸å¤í¤«¤éÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡Ä
¡¡2022Ç¯¤ËÇ¯¾å½÷Í¥¤È·ëº§¡Ä¡£35ºÐÇÐÍ¥¤Î¿§µ¤Éº¤¦à¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»¨»ï¡Öanan¡×(¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹)¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡£Netflix¤Ç18Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤È10ÆüÈ¯Çä¤Î¡Öanan¡×2475¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤¬ÃÝÆâ¤ò¸å¤í¤«¤éÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¡Ä‼¤ª2¿Í¤È¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡ÄÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ½»æ¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Ä®ÅÄ¤Ï2022Ç¯12·î25Æü¤Ë´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤Î½÷Í¥¡¢¸¼Íý(¤Ò¤ç¤ó¤ê¡¢38)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£