バスケットボール、Bリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡は4日、中谷麻登（なかたに・まあと）と選手契約を結んだことを発表した。ポジションはPG。背番号20。

大阪府出身の中谷は、2001年生まれの24歳。身長177センチ、体重76キロ。昨春日本経済大を卒業し、実業団チームなどを経て今年10月から練習生としてチームに参加していた。中谷はクラブを通じ「ここからが本当の勝負だと思っています。覚悟をもって日々努力していきます」などとコメントした。

昨季西地区で優勝した福岡は、4日時点で9勝10敗でB2西地区4位。安定した試合運びが課題で、フレッシュな戦力の加入で戦力に厚みを持たせられるか。5、6日はホームの福岡市民体育館で西地区首位の神戸と対戦する。

中谷麻登の加入コメント全文

「このたび、チームと選手契約を結ばせていただくことになりました、中谷麻登（ナカタニ マアト）です。

練習生として過ごした日々の中で、多くの学びと成長の機会をいただきました。今回こうしてプロとしての一歩を踏み出せることを、大きな誇りとして受け留めています。

ここからが本当の勝負だと思っています。

チームの力になれるよう、そして応援してくださる皆さまにプレーで恩返しできるよう、覚悟をもって日々努力していきます。

これからも応援よろしくお願いいたします。」