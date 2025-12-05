¡Ö¤¹¤´¤¤¡×Æü¥Æ¥ìDayDay¤Î¹õÅÄ¥¢¥Êà¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Öá¤æ¤é¤æ¤é¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²ÆËþµÊ¡×¡Ö¤¢¤¶¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¡×²Æ¤Î»×¤¤½ÐÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
Âç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤ÈÂçËþµÊ¤Ç¤·¤¿
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÀèÇÚ¥¢¥Ê2¿Í¤È²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿¿²Æ¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò¡¢º£¹¹ ¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¡Ö½é·Ú°æÂô¡¢Âç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤ÈÂçËþµÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Æ±¶É¤ÎÀÐÀî¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¡¢¸µÆ±¶É¥¢¥Ê¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÇò¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤Ç¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤é¤ì¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¡¢ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤ÈÂ¸Ê¬¤Ë²ÆµÙ¤ß¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê ¤¹¤´¤¤ ¤ß¤ó¤ÊåºÎï¡×¡Ö²ÆËþµÊ ¤ß¤æ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤ ¤æ¡¼¤é¤æ¤é¡×¡Ö¤ß¤æ¤Á¤ã¤ó¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×♡¤¢¤¶¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¹õÅÄ¥¢¥Ê¤Ï2021Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£20Ç¯Æþ¼Ò¤ÎÀÐÀî¥¢¥Ê¤È15Ç¯Æþ¼Ò¤Îºûºê¤µ¤ó(23Ç¯Âà¼Ò)¤ÏÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¸½ºß¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¤ÎMC¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÆü¥Æ¥ìNEWS NNN¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£