【M-1決勝進出決定】本命不在の大混戦で光った“異常な2組”…常連敗退続出の大会で見せた圧倒的すごみ

今年のM-1グランプリは、準決勝に辿り着く前から前代未聞の荒れ模様だった。決勝大会出場経験のあるコンビの相次ぐ不参加。さらに常連組が次々と姿を消し、本命不在のまま迎えた準決勝は、誰が勝ってもおかしくない“完全なる群雄割拠”の状態。しかし、その混沌のただ中で、いつものように結果を残した二組がいた。

【画像】初の決勝進出を決めたフレッシュな4組の漫才師

決勝の常連たちが準決勝にもたどり着けず

「M-1グランプリ2025」は、準決勝に辿り着く前から“波乱”という言葉が軽く感じるほどの荒れ模様だった。決勝進出経験のある男性ブランコがまさかの2回戦敗退。常連のオズワルド、ちょんまげラーメン（旧・インディアンス）も準々決勝で姿を消した。昨年の決勝で爪痕を残したジョックロックもまた、準々決勝止まりだ。

ほかにも、からし蓮根、キュウ、くらげ、シシガシラ、ダンビラムーチョ、東京ホテイソン、もも、ゆにばーすといった決勝経験組が次々と脱落。さらに賞レース常連の金魚番長、家族チャーハン、ナイチンゲールダンス、ダブルヒガシまで、準決勝の壁に阻まれた。“準決勝に到達することも奇跡”とも思える大会の構造が、今年はより強烈に可視化されたと言える。

そんな激戦を勝ち抜いた31組が集結した12月4日の東京・NEW PIER HALL。例年以上に“誰が上がってもおかしくない”空気の濃度が高かった。ネタの方向性もキャラの温度も、漫才としての型も全く異なる“猛者”が並び、漫才界の新陳代謝のスピードがとんでもない場所まで来ていることを実感する。

特に印象的だったのは、常連組を押しのけて台頭してきたドンデコルテ、めぞん、たくろう、豪快キャプテンら新参勢の個性だ。設定の切り口が見たことのないものばかりで、観客に“全く新しい漫才体験”を与えてくる。準決勝という枠を越え、“漫才の更新”を目撃している感覚さえあった。

今年の準決勝では“9組の決勝進出者”を決める段階を超えて、「誰が優勝してもおかしくない」という大会史上まれに見る状況が生まれていた。決勝進出者の中には「9組には入るが優勝は難しい」タイプがいない。全員が爆発力を持ち、その日の会場の空気さえつかめば、そのまま頂点に届く可能性を秘めている。

また、敗者復活戦に回った組の中にも、準決勝の会場を揺らした“優勝級”のネタが複数あった。「今年は誰が勝つかわからない」この言葉が大袈裟ではなく、完全に事実としてそこにあった。

当たり前じゃない当たり前を可能にする２組

しかし、そんな狂乱の群雄割拠の中で、むしろ最も“異常”に映ったのは、常連組の安定感だった。

今年の決勝へ進んだ9組のうち、真空ジェシカ（5年連続5回目）とヤーレンズ（3年連続3回目）は、今のM-1を語る上で欠かせない存在になっている。初出場時から独自のスタイルを確立し、その後も毎年、当たり前のように準決勝・決勝へ上がっていく。

だが、“当たり前”ほどこの大会で信用ならないものはない。どれだけ実力があっても、少しのつまずき落ちてしまうのがM-1だ。昨今は特に“常連ほど不利”という構造が強まっている。M-1はインパクトと鮮度が求められるため、見慣れたコンビは評価が下がりやすい。実際、オズワルドは4年連続の決勝進出から一転、3年連続で決勝を逃し、今年は準決勝にも届かなかった。

本来なら、真空ジェシカもヤーレンズも、この波に飲み込まれてもおかしくなかった。それでも彼らは落ちない。その異様なまでの安定感が、今年の準決勝で一番強烈だった。

しかも新参勢が奇抜な設定や新機軸で勝負する中で、この二組の設定はじつにシンプル。真正面から笑いを取りにいく。それでいて、結果は常に上位。――この時代に“変わらない強さ”を保つことはが、むしろ異常だ。

混沌の時代において、“今年も確実に決勝へ進む”という事実こそ、とんでもないニュース性を持っている。安定していること自体が、今のM-1では突出した個性になりつつある。

真空ジェシカ、ヤーレンズは常に優勝争いの射程にいる。漫才界が激しく変化する中で、彼らだけが毎年のように結果を積み重ねている。これほど安定して結果を残すのは、単なる技巧や経験値では説明しきれない。才能をも超えた“何か”を持っているのではないか――そう思わせる異質さがある。

初決勝組の全員に十分すぎる優勝の可能性

もちろん、初決勝組の台頭は大会を揺らした。めぞんの会場を包み込んだ一体感、ドンデコルテの鋭い着眼点、豪快キャプテンやたくろうのパワーも準決勝の会場で強く感じられた。それだけに、中心に浮かび上がってくる二つの影がやはり異常なのだ。

この荒れに荒れた年を“順当に”勝ち抜いたという事実は、実は最も順当ではない。大会の新陳代謝が高速化するほど、常連であり続ける難易度は跳ね上がる。2025年の準決勝を象徴する景色は、個性的な新顔の躍動ではなく、この大波を平然と駆け抜けたように感じさせる真空ジェシカとヤーレンズの２組の存在。

決勝では再び、“今年の漫才”がぶつかり合う。新しい風が王者を生むのか、それとも常連組が時代のうねりを呑み込みながら頂点に立つのか。今年ほど予想のつかない決勝はない。その読みづらさこそ、2025年M-1の最大の魅力になるだろう。

取材・文／ライター神山