【北中米W杯出場国紹介｜第７回：ウルグアイ】伝統と実力は十分だが未知数な部分も。“奇才”の戦術が成熟するかどうか
南米屈指の実力国であるウルグアイには、サッカー史に刻まれた特別な重みがある。ワールドカップの第１回大会の開催国として優勝し、ブラジルで行なわれた第４回大会でも世界の頂点に立った。
その歴史は今も国の誇りであり、領土や人口から見れば小国に類するウルグアイが、国際舞台で示してきた競争力の象徴でもある。長らく“古豪”と呼ばれ、2010年の南アフリカ大会でディエゴ・フォルランを擁してベスト４に進出。現代サッカーの強豪として再評価されるきっかけを掴んだ。
そうした流れは継続しているが、前回のカタール大会はグループステージで苦戦した。ポルトガルとの大一番に敗れ、韓国に総得点で上回られる形で決勝トーナメント進出を逃したことは、チームの課題をはっきりとさせる結果となった。ウルグアイの約10倍の人口を持つ隣国アルゼンチンのように、タレントが溢れ出てくる国ではない。北中米W杯での躍進には何か大きなチャレンジが必要だ。
その役割を託されたのが、サッカー界きっての“奇才”として知られるアルゼンチン人のマルセロ・ビエルサ監督だ。緻密な戦術設計と強度の高いサッカーで知られる指揮官で、しばしばエキセントリックな振る舞いが話題になるが、明確な戦術理論をベースに、選手の能力を引き出す手腕には定評がある。
ブラジルやアルゼンチンにないウルグアイの強みは、アンダーカテゴリーの育成環境から築いたコミュニティの結束であり、国民の期待も目に見える形で選手に伝わる。だからこそ、ビエルサ監督の厳しさもプラスに向いていく期待が高い。
南米予選は４位で通過。アルゼンチン、エクアドル、コロンビアに続く成績だったが、チームの潜在力は十分にある。本大会で戦術と選手のキャラクターが噛み合えば、大きな躍進を遂げる可能性は確かに存在する。
ビエルサ監督は固定のシステムにこだわるタイプではないが、ウルグアイでは４−３−３をベースに、前線からのプレッシングと攻撃時の流動性を重視する。中盤はチーム最大の武器で、キャプテンのフェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー）を軸に、ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム）、ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ）が構成する三角形は、いかなる強豪にも優位に立てるポテンシャルがある。
ベンタンクールのバランス感覚、バルベルデの強度と推進力、デ・アラスカエタの創造性と決定力。それぞれの個性が噛み合い、多様性を生み出す。ここにマヌエル・ウガルテ（マンチェスター・ユナイテッド）を加える選択肢もある。守備強度を高めたい試合では、ウガルテを起用した構成になる可能性も高い。相手に応じて柔軟に中盤の形を変えられる点は、ビエルサのサッカーを支える重要なピースだ。
一方で前線は明確な悩みを抱えている。エディンソン・カバーニやルイス・スアレスという絶対的エースが抜けた後、固定された主軸が定まらない状況が続いている。ワールドクラスと評価される選手が不在で、大手ブックメーカーなどでウルグアイの評価が控えめな理由もそこにあるだろう。
元リバプールのダルウィン・ヌニェス（アル・ヒラル）は南米予選で５得点を記録したが、本大会で明確な“軸”として起用されるかどうかは流動的だ。このポジションで新たな主役が出てくるかどうかは、ウルグアイの大会成績を左右する大きなポイントになる。
守備陣では、ロナルド・アラウホ（バルセロナ）が最終ラインを統率し、ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリー）の経験値も心強い。機動力と展開力を備える左利きのマティアス・オリベラ（ナポリ）はサイドバックとセンターバックをこなし、システム変更にも対応できる。ディフェンスラインの個の力に関してはポット１の強豪国と比べても遜色はない。
11月にはW杯開催国とのテストマッチに臨み、メキシコとは０−０で引き分けたものの、アメリカ戦ではベンタンクールの退場も響き、１−５で大敗した。本番までの時間を考えれば、この時期に課題を突きつけられるのは決して悪いことではない。タレントのリソースがそこまで潤沢ではないなかで、ビエルサ監督が抽選結果も踏まえながら、どういうチョイスをして戦術的な道筋を立てていくのか。
ウルグアイは伝統と実力の両方を備えながら、現時点では“未知数”の部分が多いチームだ。中盤を軸に高いパフォーマンスを発揮できれば強豪国とも互角に戦える一方、前線の安定感や試合運びには改善の余地がある。
ビエルサのサッカーが本大会のタイミングで成熟するかどうか。その一点が、ウルグアイが再び世界の上位に食い込むか、それとも静かに大会を終えるかを分ける鍵になりそうだ。
文●河治良幸
