令和を代表する大人気歌手と日本代表ユニが激熱コラボ！主題歌の制作決定で話題沸騰「世界中が羨ましがる最強で最高の応援歌が聴きたい！」
日本サッカー協会のオフィシャルサプライヤーを務めるアディダスジャパンが12月５日、「サッカー日本代表2026ユニフォームのクリエイティブパートナーに歌い手・Adoを起用する」と発表した。
同社はホームページで「世界へ挑む圧倒的な表現力と、多彩な歌声で物語を紡ぐAdoの姿が、 日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指していくパートナーとして、コラボレーションが実現」と説明。さらに「日本中をひとつに、ワールドカップ優勝に向けて応援の熱量を高めていくべく、ユニフォームのための主題歌の制作が決定」とも伝えた。
また、Ado本人は「この度、『アディダス サッカー日本代表2026ユニフォーム』クリエイティブパートナーを務めさせていただくことになりました。ユニフォームソングの制作も決定しております。このような形で関わらせていただきとても光栄です！どんな楽曲になるのか私自身もとても楽しみです。アディダスさんと精一杯取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします！」とコメントした。
令和を代表する大人気歌手とのコラボとあって、話題沸騰だ。SNS上に大興奮の声が溢れている。
「激アツいです！」
「素晴らしいコラボをありがとうございます」
「好きなものと、好きなもの。まさかのコラボありがとう！」
「ユニフォームの主題歌ってワード初めて聞きました！」
「凄く気になります。わくわく」
「世界中が羨ましがるような、スタジアムで大合唱したくなるような最強で最高の応援歌が聴きたい！」
「ワールドカップが更に楽しみになってきましたね〜」
新たな試み「ユニフォームソング」は一体どんな楽曲になるのか。みんな興味津々だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表の新ユニホーム着用！早くも話題沸騰Adoとのコラボビジュアル
