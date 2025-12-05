【いま安い野菜は？】前週より安いのは「キャベツ・はくさい・だいこん」　平年比８８％の価格「キャベツ」が狙い目か！？【食品価格動向調査】

農林水産省は１２月２日、１１月２５日〜２６日の食品価格動向調査の結果を発表。キャベツ・ねぎ・レタス・たまねぎ・トマト・にんじん・はくさい・だいこんの野菜８品目について、各都道府県１０店舗（全国４７０店舗）の小売価格の平均値を算出しました。



前週よりも価格が下がった野菜は、キャベツ・はくさい・だいこん。一方で前週よりも価格が上がったのは、トマトでした。



▼１１月２５日〜２６日の調査結果（全国平均）※価格は消費税込み





【キャベツ】１キロあたり価格 １９２円前週比 ９７％（前週 １９８円）平年比 ８８％【ねぎ】価格 ９３０円前週比 １００％（前週 ９２８円）平年比 １１８％【レタス】価格 ５２２円前週比 １００％（前週 ５２４円）平年比 １０６％【たまねぎ】価格 ４９９円前週比 １００％（前週 ４９７円）平年比 １６９％【トマト】価格 １４６２円前週比 １０３％（前週 １４２３円）平年比 １５０％【にんじん】価格 ５９０円前週比 １００％（前週 ５９１円）平年比 １３５％【はくさい】価格 ２３７円前週比 ９４％（前週 ２５１円）平年比 １１３％【だいこん】価格 ２１１円前週比 ９５％（前週 ２２１円）平年比 １１３％調査対象８品目のうち、前週から最も上がったのは、トマトで前週比１０３％でした。もっとも下がったのは、はくさいで前週比９４％でした。また、平年から最も上がったのは、たまねぎで平年比１６９％。のきなみ平年より高くなっているなか、唯一、平年より安いのはキャベツ（平年比８８％）でした。農林水産省は、１２月の野菜の価格について、トマト、たまねぎなどの価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、キャベツ、はくさいなどは平年並みの価格で推移する見込みだとしています。