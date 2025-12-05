自民党と日本維新の会の与党は、衆議院の議員定数を削減する法案を5日、国会に提出することを目指しています。中継です。

定数削減は自民と維新の連立の条件でもあり、高市首相はなんとしても成立させたい考えですが、野党の反発は強く、見通しは立っていません。

法案では衆議院議員の定数の1割削減を目指します。その上で、1年以内に結論が得られなければ、小選挙区と比例代表をあわせて45議席を削減するとしています。この法案は、自民党の総務会で了承される見込みで、その後、与党は5日の国会提出を目指しています。野党側は反発を強めています。

立憲民主党・野田代表

「野党に全く相談もなく、与党だけで期限を決めて、数も決めて、もしダメだったら自動削減でしょ。もう二重三重に乱暴すぎると思っていますので」

また、公明党の斉藤代表も「幅広い政党の合意を得て決めるものだ」「あまりに乱暴だ」と批判しました。

高市首相は、今の国会での法案成立を目指します。ただ、衆議院では与党が過半数を占めていますが、参議院では過半数割れしていて、法案の成立には他党の協力が不可欠の中、先行きは不透明です。野党側はこの定数削減をめぐる法案より企業・団体献金の規制をめぐる法案審議を優先させるべきと主張していて、法案をめぐる与野党の駆け引きが続くことになります。