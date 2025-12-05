博多大吉、23歳マネージャーへの“ハラスメント”反省「悪気なく言われたときに…」
お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多大吉（54）が、4日放送のBS朝日『家呑み華大』（毎週木曜 後10：00）に出演。23歳のマネージャーへの“ハラスメント”を反省した。
相方・博多華丸と家飲みしながらまったり雑談中、「このまえ、東大のさ。23（歳）のマネージャーと映画の話になって…」と話すと、華丸は「バック・トゥ・ザ・フューチャーを知らない」と、同映画を知らないマネージャーと紹介した。
大吉は続けて「そうそう。『知ってるけど見てないっす』って、悪気なく言われたときに、『いや…こういう仕事するなら見ておいたほうがいいよ』とか言って…」と思わず口出ししてしまったという。
華丸はすかさず「はい、出た。映画ハラスメント」と指摘。大吉は「家帰って考えたんよ。今年（映画は）40周年で…でも彼に言わせたら、自分が生まれる17年前の映画よ。いくら名作って言われても…」と振り返り、「いやー年取った…」と小さくつぶやいた。
