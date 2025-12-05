【GR GT／GR GT3】 12月5日 発表

TOYOTA GAZOO Racingは12月5日、新型車「GR GT」および「GR GT3」を発表し、開発中のプロトタイプ車両を公開した。

「GR GT」および「GR GT3」はTOYOTA GAZOO Racingのフラッグシップモデル。かつての「TOYOTA 2000GT」、「LEXUS LFA」に続く位置付けで、低重心、軽量・高剛性、空力性能の追求の3つをキー要素に、パフォーマンスを高め、走りを極めた新型車となっている。

「GR GT」は“公道を走るレーシングカー”がコンセプトのフラッグシップスポーツカー。新開発の4リッターV8ツインターボと1モーターのハイブリッドシステムを搭載し、システムの最高出力は650ps以上、最大トルクは850Nm以上となっているほか、トヨタ初採用のオールアルミニウム骨格、空力・冷却性能を追求したデザインを採用している。

【GR GT】

「GR GT3」は先述の「GR GT」をベースにしたレーシングカー。市販車をベースとするカスタマーモータースポーツのトップカテゴリー「FIA GT3」規格に沿って、“勝ちたい人に選ばれる”誰が乗っても乗りやすいクルマを目指し、開発されている。

レースゲーム「グランツーリスモ７」では、歴代フラッグシップの「2000GT」や「LFA」が収録されており、最新の「GR GT」も収録されるのか、今後の展開が期待される。

【GR GT3】

