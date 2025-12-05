歌手のＤＡＩＧＯが２５日、東京・ＡＫＩＢＡ＿ＳＱＵＡＲＥで行われたトミカ初のファン感謝祭「ＴＯＭＩＣＡ ＯＷＮＥＲＳ ＭＥＥＴＩＮＧ」（７日まで）のオープニングセレモニーに出席した。

ＤＡＩＧＯはトミカカラーに合わせて、赤いトップスと白のジャケット姿で登場。トミカはＤＡＩＧＯにとって特別なミニカー。幼少期は自身が遊び、最近は１歳１１か月の長男と遊ぶことが多いといい、「『ＴＴＴ』ですよね。『トミカ、とっても、楽しい』。うちの妻もトミカが大好き。これからも家族みんなでトミカを楽しもうと思います」と充実の表情を浮かべた。５歳の長女も弟の影響を受けてトミカにはまったようで「街中で車のエンブレム見たら、『ホンダ』『スバル』『トヨタ』『レクサス』とか、言うようになったんですよ。学ばせてもらっています」と語った。

長男とのトミカ遊びは、ＤＡＩ語で「ＴＡＭ。トミカで、あそび、まくり」と表現。長男が特に好きなものは働く車だと明かし、「カーキャリアが好きなので走らせたり、上に車をのせたり。パトカーも好きで、前は『カコカー』って言ってましたが、成長して『パトカー』って言えるようになりました」と笑顔で愛息の様子を語った。

「ＤＴＤ。ダイゴの、トミカ、出したい」と野望を展開する場面も。「ロックな感じで、どこかに手袋もつけたい。立体的にエンブレムみたいにしたいですね」と夢を膨らませた。