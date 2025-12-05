宇垣美里、自身の“恋愛事情”告白「“ピエロしちゃう”んです」「うるさい女って…」
フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里（34）が、4日深夜放送のテレビ朝日系『あざとくて何が悪いの？』（木曜深0：45）に出演。最近の恋愛事情について言及した。
番組のテーマでもある“あざとい”について、イメージを聞かれた宇垣は「愛されたいとか、好かれたいみたいな気持ちを、ちゃんと素直に出せる人ってめっちゃかわいいじゃんって、個人的には思っています」と自身の見解を告白。
宇垣自身は好意をそういうことをうまく出せないタイプだといい、「関西出身だからか、なんて言うんでしょう…“ピエロしちゃう”んですよね」と言うと、MCの南海キャンディーズ・山里亮太に「そんな動詞があるの？」とツッコまれた。
宇垣は続けて「誰かの踏み台になってしまう、みたいな」と説明すると、同じくゲストのお笑いコンビ・さや香の新山が「こんなデカい踏み台ありますか？」「踏み台としてデカすぎません？」と即ツッコみ。山里も「相当越えるの高いと思うよ」と共感すると、宇垣は「恥ずかしくなっちゃって…できないんですよ」と明かした。
さらに新山は「芸人でいうと、一番盛り上げている人が最終的にモテる…という結果もあるんですが、そういうふうにならないんですか？」と聞くと、宇垣は「うるさい女って…」と吐露。新山は「そんなにうるさいんですか？」と再びツッコみ、スタジオの笑いを誘った。
