強烈な寒気の影響で、東海から東北の山沿いでは平年の3倍以上の積雪量となっている所が多くなっています。12月最初の土日は、寒気から南の暖かい空気に入れ替わるため、晴れる所ではポカポカ陽気になりそうです。

■晴れる所も冬らしいヒンヤリ空気

きょう5日（金）午前中は雨や雪の降っている所も、夕方ごろからはやんでくるでしょう。雪や雨はやんでも、北日本は風の強い状態が続くため、強風への注意は続けた方がよさそうです。関東から西の太平洋側は晴れますが、日ざしが届いても冬らしいヒンヤリした空気でしょう。

【きょう5日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ： 1℃ 釧路： 2℃

青森 ： 2℃ 盛岡： 4℃

仙台 ： 7℃ 新潟： 7℃

長野 ： 3℃ 金沢： 7℃

名古屋：11℃ 東京：12℃

大阪 ：12℃ 岡山：12℃

広島 ：11℃ 松江：11℃

高知 ：13℃ 福岡：11℃

鹿児島：15℃ 那覇：22℃

■朝は路面凍結 昼は落雪などに注意

あす6日（土）からあさって7日（日）にかけては、寒気から南の暖かい空気に入れ替わる見込みです。あす6日（土）は東北北部や北海道で天気の崩れる所はありますが、雪ではなく雨の所が多くなるでしょう。そのほか朝から晴れる所が多い見込みです。朝は冷えるため、多雪地では路面の凍結にお気をつけください。一方、昼間は晴れて前日より気温が上がるため、多雪地では落雪やなだれに注意が必要です。

■晴れる所では空気の乾燥続く

あさって7日（日）もおおむね晴れる所が多く、最高気温は前日よりさらに高くなりそうです。引き続き、多雪地では除雪作業中の事故・落雪・なだれに気をつけた方がいいでしょう。なお、晴れる所では空気の乾燥が続きます。今年はすでに全国各地で火災が多発し、インフルエンザも流行中です。火の取り扱いや、体調管理に気をつけて過ごした方がいいでしょう。