上位存在ちゃんは店長を母星につれて帰りたい 12月5日発売 価格：990円

ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している「上位存在ちゃんは店長を母星につれて帰りたい」第1巻を12月5日に発売した。価格は990円。

本作は「かみさまキツネとサラリーマン」の作者ヤシン氏による、ほのぼのSFお仕事マンガ。刊行を記念し、アニメイトにて購入者限定の4Pリーフレットが配付される。

あらすじ

地球人の疲れたおじさん・秋山（アラサー・バツイチ）はとあるスーパーマーケットで雇われ店長として働いている。そんな彼のお店では、宇宙の全ての生き物の中でかなり上の方の存在であるイテラくんがアルバイトをしていた。秋山は、イテラくんが昔に飼っていたペットに似ていたので地球を守るためにお持ち帰りされそうになったのだ。しかし色々あって、秋山のお店でイテラくんが働いて２人は一緒にいることになった。秋山は犠牲になったのだ。

