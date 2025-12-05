広島の松尾喜文コーチが今季で契約満了「5年前のスキッベ監督との偶然の出会いが…」指揮官らの通訳も担当
サンフレッチェ広島は5日、松尾喜文コーチが今シーズン限りで契約満了になると発表した。
松尾コーチはドイツでの指導を経て2022年に広島へ入閣。今季限りで退任するミヒャエル・スキッベ監督らの通訳も担当していた。
クラブを通じて「5年前のスキッベ監督との偶然の出会いが、ルヴァンカップで2回も優勝できるほどのキセキに繋がるとは思ってもいませんでした。スキッベ監督とともに通った吉田への道のりは忘れがたい思い出になりました。海も山も、サッカーも野球も食文化もある広島は僕の理想郷です。広島での出会いはこれからもかけがえのないものとなるでしょう。出会った人全員に感謝しています。4年間ありがとうございました」とコメントしている。
松尾コーチはドイツでの指導を経て2022年に広島へ入閣。今季限りで退任するミヒャエル・スキッベ監督らの通訳も担当していた。
クラブを通じて「5年前のスキッベ監督との偶然の出会いが、ルヴァンカップで2回も優勝できるほどのキセキに繋がるとは思ってもいませんでした。スキッベ監督とともに通った吉田への道のりは忘れがたい思い出になりました。海も山も、サッカーも野球も食文化もある広島は僕の理想郷です。広島での出会いはこれからもかけがえのないものとなるでしょう。出会った人全員に感謝しています。4年間ありがとうございました」とコメントしている。