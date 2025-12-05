トロント・ラプターズ vs ロサンゼルス・レイカーズ
日付：2025年12月5日（金）
開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）
最終スコア：トロント・ラプターズ 120 - 123 ロサンゼルス・レイカーズ

　NBAのトロント・ラプターズ対ロサンゼルス・レイカーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。

　第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし26-31で終了する。
　第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び58-67で終了する。
　第3クォーターはトロント・ラプターズが試合を有利に運び98-100で終了する。
　第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・レイカーズがリードし120-123で終了する。
　試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

　ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は34:58出場、12得点、0アシスト、3リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

