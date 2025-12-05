【NBA試合速報】2025年12月5日（金） トロント・ラプターズ vs ロサンゼルス・レイカーズ
トロント・ラプターズ vs ロサンゼルス・レイカーズ
日付：2025年12月5日（金）
開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）
最終スコア：トロント・ラプターズ 120 - 123 ロサンゼルス・レイカーズ
NBAのトロント・ラプターズ対ロサンゼルス・レイカーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし26-31で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び58-67で終了する。
第3クォーターはトロント・ラプターズが試合を有利に運び98-100で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・レイカーズがリードし120-123で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は34:58出場、12得点、0アシスト、3リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-12-05 13:05:05 更新