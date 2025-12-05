トロント・ラプターズ vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2025年12月5日（金）

開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）

最終スコア：トロント・ラプターズ 120 - 123 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのトロント・ラプターズ対ロサンゼルス・レイカーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし26-31で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び58-67で終了する。

第3クォーターはトロント・ラプターズが試合を有利に運び98-100で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・レイカーズがリードし120-123で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は34:58出場、12得点、0アシスト、3リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

