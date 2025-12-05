TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が、自身のInstagramを更新。自身がアンバサダーを務めるPRADA（プラダ）を纏った冬のコーディネートを披露した。

【写真】おへそがチラ！TWICEサナの最新プラダコーデ／超ミニスカのプラダコーデ／プラダのショーに参加したTWICEサナ

■TWICEサナがトラッドスタイルなプラダコーデを披露

サナは「My sweet chocolate loafers」とキャプションを添えて5枚の写真を投稿。ボリュームのあるラバーソールが特徴的な“プラダ チョコレート ”のローファーをポイントに、ネイビーのショートニット、ミディ丈のプリーツスカートを合わせたクラシカルなトラッドスタイルを披露している。

1枚目は、ルーズにハーフアップしたロングヘアを直すような仕草で両手を髪に添えたカット。腕を上げたことにより、ショート丈のニットの裾も上がり、サナの引き締まったウエストが覗いている。2枚目は萌え袖で頬杖をついたかわいらしいショット、5枚目はスッと背筋を伸ばし、足を組んで座ったお人形のようなサナのショットとなっている。

SNSには、「サナちゃんのウエスト綺麗過ぎなの」「サナちゃんの尊さを後世に繋げたい」「サナちゃん立ち姿神々しさを感じる」「構図が全部可愛い」「ハーフアップ似合ってる」「毎日かわいいを更新しています」「可愛すぎる」など、世界中のファンから反響が寄せられている。

■写真：TWICEサナ、プラダの超ミニスカコーデ

■写真：プラダのショーに参加したTWICEサナ