フォトグラファー・藤本和典が自身のInstagramにて、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』で共演中の目黒蓮（Snow Man）と妻夫木聡のポートレートを公開し、圧巻の存在感を放つ2ショットに注目が集まっている。

【画像】目黒蓮＆妻夫木聡のモノクロポートレート／“ぶきめめ”仲良しショット

■額縁に収まる、絵画のような目黒蓮と妻夫木聡

写真はふたりが額縁に収まるような構図で背中合わせで座ったショット。モノクロならではの静けさをたたえている。

柔らかなニットに身を包んだ目黒は、伏し目がちな横顔で静かな強さを覗かせ、モノクロの光と影が彼の輪郭をより際立たせている。

一方の妻夫木は、端正な横顔でまっすぐ前を見据え、落ち着きのある存在感を漂わせる。質感の異なる衣装と対照的な表情が、ふたりの魅力をくっきりと引き立てている。

SNSでは「モノクロの雰囲気もいい」「素敵な写真」「めちゃくちゃカッコいい」「ぶきめめ大好き」「美しい」といった声が寄せられている。

■日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』で共演中。目黒蓮＆妻夫木聡“ぶきめめ”仲良しショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/