timelesz菊池風磨がプレミアムウォーター“生天然水”のアンバサダーに就任！新CMに登場

timeleszの菊池風磨がプレミアムウォーター“生天然水”のアンバサダーに就任。新CMが12月5日より公開される。

“生天然水”とは、プレミアムウォーター独自の採水地選定基準である天然水、ミネラルバランス、軟水、pH値、非加熱処理、鮮度という6つの項目を満たした天然水。一般的な天然水は加熱処理を施しているものが多い中、プレミアムウォーターの天然水は非加熱処理を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる溶存酸素が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができる。

■菊池風磨が起用された理由

音楽、ドラマ、映画、バラエティ等多彩なフィールドで活躍し続ける菊池風磨。親しみやすさとしなやかな感性、そして常に新しいことへ挑み続ける芯のある姿勢。その存在は、プレミアムウォーターが大切にしている「日本の天然水の価値を伝える」という想いと深く共鳴するものだと感じたことから今回アンバサダーに起用。

■新CM『菊池さんとぴーちゃん』篇ストーリー

菊池風磨が自宅でプレミアムウォーターを注いでいると、突如現れる公式キャラクターの“かっぱのぴーちゃん”。散らかった洗濯物の中から現れたぴーちゃんは、グラスを指差し「水が飲みたい」とアピール。最初は渡したくない様子の菊池風磨ですが、次第に心がほぐれ、「一緒に飲んじゃう？」と誘い、ふたりで乾杯。透き通る水の中で、非加熱処理による“生天然水”のおいしさを分かち合うふたり。最後は「プレミアムウォーターは、非加熱処理の生天然水だから！」と語る菊池風磨のセリフで締めくくられる。

