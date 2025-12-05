ローソン、定番カルボナーラにミートソースをプラスした「ソースたっぷり生パスタ ミートカルボナーラ」を発売
ローソンは12月2日より、定番のカルボナーラに肉の旨みをプラスした「ソースたっぷり生パスタ ミートカルボナーラ」を、全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「ソースたっぷり生パスタ ミートカルボナーラ」
定番の「ソースたっぷり生パスタ カルボナーラ」(599円)は、クリーミーなコクのあるソースが、もちもち食感のフェットチーネによく絡んだパスタ。
今回、この定番カルボナーラに、肉の旨みが効いたミートソースをプラスした生パスタ「ソースたっぷり生パスタ ミートカルボナーラ」が登場。粉チーズとブラックペッパーがアクセントとなっている。こちらも価格は599円。
