りんごちゃん、幻想的な“入浴ショット”に反響「セクシー」「ドキドキしちゃう」「たまんないっす」
ものまねタレントのりんごちゃんが4日、自身のインスタグラムを更新。“大人の雰囲気”ただよう入浴ショットを公開し、「セクシー」「ドキドキしちゃう」と反響が寄せられている。
【写真】「たまんないっす」りんごちゃんの幻想的な“入浴ショット”
りんごちゃんは「ぼぉーっとね。ゆぅーくりとね」とつづり、夜景が広がる部屋でくつろぐ姿を公開。お団子ヘアで髪をまとめ、浴槽に手を添える姿や、リラックスした足元のカットなど、しっとりとした雰囲気の写真が並んでいる。
幻想的な入浴ショットに、ファンからは「たまんないっす」「令和の由美かおる」「プリンセス」「素敵な時間過ごせたのね」など、さまざまな声が寄せられている。
