『バトル・ロワイアル』公開25周年記念“キタノのジャージ”を限定販売 ファーストサマーウイカ＆鈴木もぐらが着用モデル
映画『バトル・ロワイアル』の公開25周年を記念し、作中でビートたけし演じる教師・キタノが着用していたジャージをイメージしたセットアップジャージが、16日より限定受注販売されることが発表された。この企画は、アパレルブランドのFilmarks Culture Wearによるもの。
【写真】ほしい…！ファーストサマーウイカ＆鈴木もぐらの着用写真や商品の細部写真
セットアップジャージは、劇中に登場する架空ブランド“NORTHFIELD SPORTS”をイメージしてデザインされている。また、“同ブランドがTシャツを販売していたら”という設定のもとオリジナルTシャツも展開。また、4月のリバイバル上映時に販売され好評を博した「Tシャツ 鎌Ver.」も再販される。
商品の発売を記念し、ジャージの商品化を熱望していたというファーストサマーウイカと、空気階段・鈴木もぐらがセットアップを着用したビジュアルも公開された。
16日からは全国5館での1日限定上映も行われ、公開当時のポスターを再現したミニポスターが入場特典として配布される。2人の着用写真は、ミニポスターの裏面にも使用され、ポスター内のQRコードから購入した場合には、10％オフの割引も適用される。
■『バトル・ロワイアル』NORTHFIELD SPORTS ジャージ セットアップ
・価格：セットアップ 2万7000円／ジャケット単品 1万8000円／パンツ単品 1万4000円
・サイズ：M／L／XL／XXL
Filmarks Storeにて12月16日（火）正午12:00〜1月5日（月）23:59まで限定受注販売
■『バトル・ロワイアル』NORTHFIELD SPORTS オリジナルTシャツ
・価格：5400円
・サイズ：M／L／XL／XXL
■『バトル・ロワイアル』Tシャツ 鎌Ver.
・価格：6300円
・サイズ：M／L／XL／XXL
■上映情報
映画『バトル・ロワイアル』25周年記念上映
日程：2025年12月16日（火）
劇場：
埼玉 MOVIXさいたま
東京 新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ
愛知 ミッドランドスクエア シネマ
大阪 なんばパークスシネマ
※劇場により上映時間が異なる
【写真】ほしい…！ファーストサマーウイカ＆鈴木もぐらの着用写真や商品の細部写真
セットアップジャージは、劇中に登場する架空ブランド“NORTHFIELD SPORTS”をイメージしてデザインされている。また、“同ブランドがTシャツを販売していたら”という設定のもとオリジナルTシャツも展開。また、4月のリバイバル上映時に販売され好評を博した「Tシャツ 鎌Ver.」も再販される。
16日からは全国5館での1日限定上映も行われ、公開当時のポスターを再現したミニポスターが入場特典として配布される。2人の着用写真は、ミニポスターの裏面にも使用され、ポスター内のQRコードから購入した場合には、10％オフの割引も適用される。
■『バトル・ロワイアル』NORTHFIELD SPORTS ジャージ セットアップ
・価格：セットアップ 2万7000円／ジャケット単品 1万8000円／パンツ単品 1万4000円
・サイズ：M／L／XL／XXL
Filmarks Storeにて12月16日（火）正午12:00〜1月5日（月）23:59まで限定受注販売
■『バトル・ロワイアル』NORTHFIELD SPORTS オリジナルTシャツ
・価格：5400円
・サイズ：M／L／XL／XXL
■『バトル・ロワイアル』Tシャツ 鎌Ver.
・価格：6300円
・サイズ：M／L／XL／XXL
■上映情報
映画『バトル・ロワイアル』25周年記念上映
日程：2025年12月16日（火）
劇場：
埼玉 MOVIXさいたま
東京 新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ
愛知 ミッドランドスクエア シネマ
大阪 なんばパークスシネマ
※劇場により上映時間が異なる