吉井怜、夫・山崎樹範にリクエストした手作り焼きそばを披露「とっても美味しかった〜」
俳優の吉井怜（43）が3日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の山崎樹範（51）にリクエストして作ってもらったという手料理を披露した。
【動画】「とっても美味しかった〜」吉井怜が披露した夫・山崎樹範の“お手製”焼きそば
夫の山崎はたびたび自身のSNSで「プロ並み」「お店みたい」などと毎回反響の手料理を披露しており、この日の吉井の投稿では「焼きそばが食べたくてリクエストしたら半熟目玉焼きも乗せてくれました とっても美味しかった〜 しげさん（@zakinori9）飯 #しげさん飯 #山崎樹範 #ご馳走様でした」とつづり、目玉焼きの黄身がとろけているおいしそうな焼きそばを動画で紹介した。
コメント欄では「焼きそばに目玉焼きは最高の組み合わせだと思います」「最高」などの声が寄せられている。
