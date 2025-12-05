橋本マナミ、温泉に誘われた大物俳優を実名告白 “愛人キャラ”確立のきっかけと明かす
俳優の橋本マナミ（41）が4日、フジテレビ系『ぽかぽか』に生出演。自身のブレイク当時に温泉に誘われたという大物俳優を実名で告白した。
【写真】露天風呂で大人の色気放つ、橋本マナミの入浴姿
13歳で芸能界デビューし、約16年の下積み時代があったことを明かした橋本は、ブレイク後の紆余曲折として「売れた瞬間4人の芸能人に口説かれる！」といったエピソードをテロップ付きで紹介。「おじさんたちに好かれました」と笑いながら振り返り、その芸能人らは現在「60、70代」だということを明かした。
さらにその中の一人が俳優の梅沢富美男（75）であったことを告白。温泉に誘われたというが、そのおかげで当時共演した芸人らから「『愛人連れてくんな』みたいなツッコミがすごいあって」とこの件がきっかけで自身が“愛人キャラ”として広まりはじめたことを振り返った。
これに対しお笑いコンビ・ハライチの澤部佑（39）が「梅沢さんはいつか誰かが懲らしめないとダメですね！」とコメントし、スタジオは笑いに包まれていた。
