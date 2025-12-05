テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が４日に放送され、お笑い芸人・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。

この日のテーマは「モテ方＆落とし方のあざとテク講座」。フリーアナウンサー・宇垣美里、さや香・新山をゲストに招いた。

宇垣アナは「愛されたいとか好かれたいみたいな気持ちをちゃんと素直に出せる人ってめっちゃ可愛いじゃんって個人的には思っています。（自身は）出せないですね。関西出身だからか、なんて言うんでしょう？ピエロしちゃうんですよね。踏み台になってしまうみたいな…」と話した。

山里から「いいなと思う人はどうすんの？」と聞かれ、宇垣アナは「それが難しくて。自分の連絡先とかよう交換しないんですよ？（向こうからのアクションを）待ってる。でも、（自分にアプローチが）来る人しか好きじゃないみたいな所もあります」と告白。

宇垣アナは、さらに「越えてきてほしくないですか？自分のことを好きな人のことが好きみたいな所もちょっとある。全然、連絡先交換してくださいって一個言ってくれたら『もちろん！』ってなるし。（相手が）嫌だったら『私、ケータイ持ってないんです』って」と話した。山里は「令和で通じるわけないでしょ？」と苦笑していた。